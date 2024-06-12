黃國昌被爆問藍是否禮讓新北 柳采葳開「反昌」第一槍
國民黨台北市議員李明賢爆料，黃國昌曾私下親口問他國民黨有沒有可能「禮讓」2026新北市長選舉。對此，國民黨台北市議員柳采葳開出第一槍，直言願當第一個反對黃國昌「代表國民黨參選新北市長」的人，也當第一個反對黃國昌「加入國民黨」的人。
記者王德蓉／綜合報導
對於黃國昌被爆問國民黨是否禮讓2026新北市長選舉一事，民進黨新北市議員卓冠廷11日表示，他問了自己國民黨的朋友，沒有人認為應該和黃國昌做民調，柳采葳給肯定回應，並表次可以當第一個反對黃國昌代表國民黨的人；卓冠廷追問「黃國昌有可能加入國民黨嗎？」柳采葳直言不太可能，因此她才會當第一個反對的人，但若黃國昌真要加入國民黨，她也會當第一個反對的人。
柳采葳認為，過去在太陽花學運以及選舉時，黃國昌的確對國民黨批評很多，所以國民黨的支持者不會支持黃國昌；此外，藍白合並非只有一兩個人說了算，尤其新北市是一個挑戰蠻大的縣市，就現在來看，新北市長侯友宜也都沒有明確表態到底是要誰。
柳采葳說，黃國昌在問李明賢的時候說「國民黨有沒有整合制度？」代表黃國昌對整合制度是有期待的，每個人都有夢最美，但國民黨要不要和黃國昌整合，或者讓黃加入國民黨比民調，後續都要有共識與討論，但依照目前情況來看，國民黨支持者對黃國昌這人是有很大問號的。