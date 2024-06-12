今年最強！韓國全羅北道規模4.8地震　民眾嚇：以為炸彈爆炸

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據估算，全羅北道的地震震度為5級，報導指出，地震震度達到5級時，幾乎所有人都能感受到晃動，還會發生器皿摔落、窗戶破裂等情況。全羅南道地震震度為4級，慶尚南道、慶尚北道、光州市、大田市、世宗市、仁川市、忠清南道、忠清北道為3級。
韓國氣象廳在觀測到地震10秒以後，南韓政府於上午8時27分1秒依照規定向全國民眾發送緊急災難簡訊。據韓國氣象廳和消防部門稱，截至上午8點40分，即地震發生約15分鐘後，從全國各地收到了198起震感報告。
此次地震可說是幾乎韓國全國都有感，不僅位於震央的全羅南北道能夠感受到劇烈搖晃、且伴隨著宛如地鳴的爆炸聲，就連距離300公里的江原道原州市都有民眾報案感覺到搖晃。在地震發生後，全羅北道扶安郡傳出，當地一間倉庫牆壁被震裂、住宅窗戶被震碎，且某住宅廁所的地面磁磚也出現破損的災情。
有民眾表示，地震當下，建築物突然晃動，「還是生平第一次感受到這樣的地震。」還有一名在全羅北道的上班族表示，當時地面就有如卡車經過一樣晃動，在兩三秒之後就收到了緊急災難簡訊；還有民眾被嚇到趕緊換上衣服，做好逃跑的準備。有公務員也被地震嚇壞，「市廳1樓辦公室明顯劇烈搖晃，還以為是炸彈爆炸了，頓時感覺頭暈目眩。」
由於地震發生當下，正值上班時間，不少上班族正在開車、坐車就感受到了突如其來的搖晃，一名在大田區的上班族稱，他當時正在坐車上班，被突然發生的晃動嚇了一跳，「還以為發生戰爭」。
韓國今年發生最大地震 疑為地殼變動的衝擊波所致
報導指出，此次地震是韓半島（朝鮮半島）和周邊海域今年發生的最大地震，更是1978年展開地震觀測後的第16強、1999年展開數位觀測後的第12強震，也是在去年5月15日江原道東海市東北海域發生規模4.5地震之後，韓國境內再度發生規模4.5以上地震。過去韓國發生過最大的強震是2016年9月12日慶尚北道慶州市的規模5.8強震。
此次地震震源附近過去並未觀測到出現任何斷層，韓國氣象廳官員推測，可能是急遽的地殼變動所引發的衝擊波，造成地面搖晃。