影／洋基「法官」Judge又炸裂！單季25轟出爐 領先大谷翔平10轟
法官太扯了！紐約洋基隊外野手「法官」Aaron Judge，今（12）日在出戰堪薩斯皇家隊比賽中，首局敲出右外野安打灌進1分，他又在7局Juan Soto獲保送後，又轟出2分砲，本季25轟出爐，洋基目前以10:0領先。Aaron Judge在5月就轟出14發全壘打，目前領先國聯洛杉磯道奇隊強打者大谷翔平的15轟，已經超過10轟以上，再度展現他美聯MVP的實力。Aaron Judge5月拿下MVP，單月打擊率高達3成61，14轟，27分打點。
記者吳政紘/綜合報導
不愧洋基隊長 Aaron Judge擊球初速180公里
Aaron Judge火力兇猛，他在首局敲出適時安打，一度已經來到打點排行榜第二名，不過他在7局無人出局，一壘有人狀況，球隊以7分領先，Aaron Judge毫不留情，面對右投手Anderson，他敲出紅中曲球，輕鬆扛出中外野全壘打，一口氣空降美聯打點王。
前一場Aaron Judge還因為休養缺陣，洋基隊讓重砲Juan Soto重返先發，但洋基隊還是需要長打火力。
Judge6月目前9場出賽，30打數有16支安打，打擊率高達5成33，5轟，還有17打點，三壘安打也有一支。而洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平，目前累積全壘打只有15轟，已經被他超越10轟以上，大谷今天在道奇隊出戰遊騎兵比賽中先發出賽，首打席獲保送，之後盜壘成功，本季第15次。