大谷翔平怒了！報導洛杉磯豪宅太深入　日本2電視台遭下「禁令」

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根據日本媒體《週刊現代》報導內容指出，日本電視台、富士電視台在上個月詳細報導了大谷翔平位在洛杉磯的豪宅。其中，先是出動空拍機拍攝，讓豪宅的位置明顯曝光，接著是在豪宅門口進行報導，並採訪附近居民。以上種種行為，惹怒了大谷翔平，擔心這些報導會產生安危、竊盜等疑慮。
目前，大谷翔平透過管理團隊、經紀人向日本電視台、富士電視台下達禁令，不只被禁止採訪，同時也無法使用過往採訪大谷翔平的畫面。被詢問到「禁令」的真實狀況為何，2家電視都拒絕給出回應，只表示報導是跟進洛杉磯當地媒體，正在和道奇隊、經紀公司進行交涉中。
水原事件留創傷 對媒體信任下降
此外，《週刊現代》報導中有指出，過去大谷翔平看到日本的電視台，都會主動接受採訪。然而，在經歷翻譯水原一平涉賭案過後，當時有不少日本媒體報導指涉，大谷翔平可能也有參與賭博，這讓他對於日本媒體的信任度開始下降，或許也為本次下達禁令埋下導火線。
報導中1位富士電視台的相關人士便透露：「不只是大谷翔平的全壘打畫面，甚至是私底下生活的畫面也能讓收視率大幅上升，他能讓節目的平均收視提高將近2～3％。」倘若禁令延續，對於2家電視台都將是惡夢一場。