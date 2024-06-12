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大谷翔平怒了！報導洛杉磯豪宅太深入　日本2電視台遭下「禁令」

▲日本2電視台對於大谷翔平位在洛杉磯的豪宅報導太過詳細，導致大谷翔平對於安全產生疑慮，因而對這2家電視台家電視台下達禁令。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本2電視台對於大谷翔平位在洛杉磯的豪宅報導太過詳細，導致大谷翔平對於安全產生疑慮，因而對這2家電視台家電視台下達禁令。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平日前購買了約785萬美元（約合2.5億元新台幣）的洛杉磯豪宅，近日根據日本媒體《週刊現代》報導指出，日本電視台、富士電視台，對於該豪宅有過度深入的報導，不僅採訪附近居民，更出動空拍機拍攝。對此，大谷翔平感到相當不滿，並且擔心個人、家庭的安危，因而對這2家電視台下達禁令，甚至不能使用過去採訪大谷翔平的畫面

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洛杉磯豪宅遭空拍　下達全面禁令

根據日本媒體《週刊現代》報導內容指出，日本電視台、富士電視台在上個月詳細報導了大谷翔平位在洛杉磯的豪宅。其中，先是出動空拍機拍攝，讓豪宅的位置明顯曝光，接著是在豪宅門口進行報導，並採訪附近居民。以上種種行為，惹怒了大谷翔平，擔心這些報導會產生安危、竊盜等疑慮

目前，大谷翔平透過管理團隊、經紀人向日本電視台、富士電視台下達禁令，不只被禁止採訪，同時也無法使用過往採訪大谷翔平的畫面。被詢問到「禁令」的真實狀況為何，2家電視都拒絕給出回應，只表示報導是跟進洛杉磯當地媒體，正在和道奇隊、經紀公司進行交涉中。

水原事件留創傷　對媒體信任下降

此外，《週刊現代》報導中有指出，過去大谷翔平看到日本的電視台，都會主動接受採訪。然而，在經歷翻譯水原一平涉賭案過後，當時有不少日本媒體報導指涉，大谷翔平可能也有參與賭博，這讓他對於日本媒體的信任度開始下降，或許也為本次下達禁令埋下導火線

報導中1位富士電視台的相關人士便透露：「不只是大谷翔平的全壘打畫面，甚至是私底下生活的畫面也能讓收視率大幅上升，他能讓節目的平均收視提高將近2～3％。」倘若禁令延續，對於2家電視台都將是惡夢一場。

▲大谷翔平在洛杉磯購入2.54億元豪宅，前屋主為脫口秀主持人Adam Carolla，內裝設備相當奢華。（圖／MICHAEL CLIFFORD）
▲大谷翔平在洛杉磯購入2.54億元豪宅，前屋主為脫口秀主持人Adam Carolla，內裝設備相當奢華。（圖／MICHAEL CLIFFORD）

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