住台北遠東一房型！送萬元LG最新藍牙音響 還有早餐下午茶吃到飽
台北遠東香格里拉飯店首度攜手台灣LG電子，將LG ThinQ智慧家電導入飯店套房裡，雅仕套房內配備五款LG家電，包含Styler® 蒸氣電子衣櫥、PuriCare™ 雙變頻除濕機等。專案可享豪華閣尊榮禮遇含早餐、下午茶及晚間歡樂時光，6月30日前訂房，可將最新上市價值1萬3,900元的「LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響」(XO3QBE)帶回家，專案每晚1萬7,588元（未稅）起。高雄萬豪酒店則是首度推「LEGO」住房專案，入住經典客房、豪華客房或家庭客房即贈全台首座「樂高®迷你人偶工廠」體驗兌換券。
記者葉盛耀/綜合報導
在這智慧新時代，兼顧友善環境與智慧科技已成為永續生活趨勢，如何在旅途中仍可享受智慧生活？台北遠東香格里拉結合LG ThinQ智慧家電，即日起至9月30日特別推出「LG美好智慧旅程」住房專案，每晚1萬7,588元起外加10%服務費和5%稅金，即可入住配備LG智慧家電的雅仕套房，享受25坪舒適寬敞的奢華套房，盡享迷人城市景觀，套房內可體驗五款LG智慧家電。
例如擁有衣架擺動及低溫溫和烘乾技術，可除菌、除臭、除濕的「Styler®蒸氣電子衣櫥」、配備紫外線抑菌功能且靜音運轉的「PuriCare™ 雙變頻除濕機」、移動自如且無所不在的個人螢幕「StanbyME 閨蜜機」、結合時尚設計與完美環繞音場的「XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響」以及創新家電茶几融合空氣淨化功能的「PuriCare™ AeroFurniture新淨几」，透過入住時提供的LG手機或房內的StanbyME閨蜜機串聯，可直接遙控房內家電，在旅行時也能宛如智慧居家舒適便利。
專案還可享專屬豪華閣禮遇，包含精緻早餐、下午茶及晚間歡樂時光，免費使用遠東健身俱樂部的健身房、三溫暖、頂樓景觀恆溫泳池以及免費停車。不僅如此，6月30日前預訂專案，再加贈最新上市價值1萬3,900元的「LG XBOOM 360 小宇宙全景聲藍牙音響」，無論是派對、露營、居家生活都可以感受360度的頂級音質，數量有限，送完為止。
高雄萬豪酒店則是首度與樂高®攜手合作，7月1日至12月31日預訂「LEGO」住房專案，入住經典客房、豪華客房或家庭客房即贈全台首座「樂高®迷你人偶工廠」體驗兌換券（雙人房贈一張，家庭房贈兩張），房客持券可至與酒店共構的義享時尚廣場2樓、全台佔地最大的樂高®「未來概念店」，自由搭配人偶髮型、頭部、下身及配件，DIY設計「個人上身」與「姓名磚塊」，訂製獨一無二的樂高®人偶。
專案每房每晚6,237元起(價格含稅及服務費)，專案享翌日豪享自助餐廳豐盛早餐，加贈高鐵購票享平日78折、假日85折優惠， 輕鬆往返迷人港都，探索全台佔地最大的樂高®授權專賣店。