高溫警報！台北、新北、台東36度熱爆 南部午後突襲雷雨再炸7天
台灣天氣今（12）日持續受西南季風影響，清晨南部有局部雷陣雨出現，各地午後仍要留意雷陣雨突襲。天氣風險公司分析師柯聿寧指出，在沒下雨時，各地都處於悶熱的環境，尤其大台北、台東將會出現攝氏36度高溫，類似天氣持續至週六（6/15），而下週三（6/19）將迎接更明顯的「夏季型天氣」，氣溫將會更加炎熱。
記者張志浩／綜合報導
柯聿寧表示，今天中南部白天晴時多雲偶雨，但降雨頻率比昨（11）日低，降雨熱區稍往山區調整，中北部平地天氣也比昨天穩定，主要是山區仍有午後對流發展帶來短暫雨或雷雨，沒下雨時的平地普遍仍悶熱或炎熱，北東則有近攝氏36度高溫發生機率。
西南季風環境持續到週六，期間天氣有小幅度變化，明（13）日水氣量略增，中南部清晨到上午、中午前後西半部山區、午後山區等降雨都有增加的趨勢，北部近山區的平地，也可能因局部風向的關係，有機會受到熱對流擴散影響，有短暫降雨的機會，各地高溫的情況有略微下降一點的趨勢，不過感受上還是偏熱。
週五（6/14）水氣開始減少，降雨頻率及雨量降低，高溫又會變明顯，週六西南季風再增強，水氣進一步減少，各地區降雨都明顯減少，天氣偏向高溫穩定，外出需做好防曬並適時補充水分。
此外，週日到下週一（6/16至6/17）風向由西南轉為偏南風，各地降雨的型態逐漸轉為午後對流雨為主，下週二（6/18）短暫的回到西南風環境，中南部清晨降雨機率提高，下週三隨著太平洋高壓勢力稍增強，再度帶來偏南風環境，逐漸轉變為夏季天氣型態，氣溫將再往上攀升。