PLG／鋼鐵人後衛陳又瑋爆情變！交往8年女友稱「有第三者的介入」

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據了解陳又瑋高中就和愛雅交往，後者也曾上節目聊兩人的故事，不過近期疑似情變，愛雅在社群網站上寫道，「我知道兩個人的路有一個人慢了下來，或是一個人走的快了些，距離就會越來越遠。我也知道長久的陪伴總是敵不過一時的新鮮感，在想分開的當下，什麼都可以是藉口，有第三者的介入，一個人再努力也沒用，所以我尊重這個結果。」
陳又瑋是鋼鐵人主力後衛，他在2021年首輪選秀第二順位被鋼鐵人選中，很快嶄露頭角，勇奪新人王，另外還被選進年度第一隊及年度防守第一隊。本季他場均10.9分5.3籃板6.2助攻1.5抄截，表現很穩定。
愛雅IG全文：
最近收到越來越多私訊 能感受到你們的溫暖
很感謝你們的關心也謝謝你們的喜歡
更想跟那些想關心
但忍住沒問的細心又充滿善意的人們說
我真的愛你們！
一直都沒回覆 是因為還沒想好該怎麼說
要說些什麼 才能不讓喜歡我們的人失望
但其實我心裡真的藏了好多好多的話
我覺得我是個感性到不行的人
但身邊的朋友每個人都說你現在可以不要那麼理智嗎
我一直都是這樣矛盾的存在
八年多的感情我甚至能說他像是我精神寄託般的存在
所以我打從心底的感謝這麼長的一段路
有這麼一個人這樣真誠的陪在身邊
想到永遠這個詞還是忍不住的想念了一下
但好的跟壞的總是不能相抵對吧
我知道兩個人的路有一個人慢了下來
或是一個人走的快了些 距離就會越來越遠
我也知道長久的陪伴總是敵不過一時的新鮮感
在想分開的當下 什麼都可以是藉口
有第三者的介入 一個人再努力也沒用
所以我尊重這個結果
我把自己照顧的很好✨
這段時間陪在我身邊的每個人 都確確實實療癒了我
我還是一個幸福的人吧 有這種想法在我腦海浮出
那一瞬間我已經感到滿足了