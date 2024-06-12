起薪最高4.5萬！台電、中油、台糖、台水 4大國營事業招考826人
為了因應國營事業人力需求，經濟部今（12）日公布台電、中油、台糖、台水等國營事業，於10/13舉行新進職員招考，共釋出23類別、826名額，起薪從4.2萬到4.5萬起，6/19到7/2間開放網路報名。
記者魏妤庭／台北報導
經濟部表示，因應國營事業人力需求，傳承核心技術與經驗，持續廣招各領域專才，今年新進職員招考總名額達826名，本次甄試共23個類別，其中以電機類招考244名最多，主要如台電因應穩定供電及邁向電力淨零轉型所需電網電力、儀控及運轉維護等專業人才。其次為企管類招考129名、機械102名排第3。
經濟部表示，其餘則包含土木67名、儀電56名、化工製程39名、資訊38名、財會31名、地政19名、環工15名、職業安全衛生15名、建築11名、化學10名、人資9名、農業8名、地質7名、法務5名、土地開發4名、政風4名、圖書資訊4名、統計資訊3名、地球物理3名、畜牧獸醫3名。
經濟部進一步說明，今年度招考新進職員起薪從原本的4.1萬到4.2萬，提高到4.2萬至4.5萬元，如果表現優異，考核成績優良者，預估進用後第5年，月薪最高可上看6萬元，如果有調整，依照調整後薪給標準辦理。