正妹主播莊雨潔閃辭15年華視！傳不爽嫩妹薪水比她高 本人回應了
美女主播莊雨潔昨（11）日晚間被《CTWANT》爆料向一手栽培她、任職15年的華視提出辭呈，傳出離職原因是不滿資深員工薪水不如年輕一輩的同事。對此，莊雨潔本人證實有請辭一事，但會離開「不是那些外人看到的無聊原因」。
記者楊穎軒／綜合報導
昨天深夜，莊雨潔在臉書發文，坦言確實會離開老東家華視，「其實這件事情想了非常久，一直沒有勇氣面對，因為我也是非常捨不得呀！不過必須說，這是真的，我要和這個大家庭暫別了！」不過她說，關於部份報導提及的內容，並非自己的本意，「因為暫別我熱愛的主播台，真的需要很大的決心（不是那些外人看到的無聊原因）」
莊雨潔回想身為華視人的這段日子，各種挑戰、成就和經歷陪伴她大半個青春，華視已經是第二個家，非常感謝華視給她機會，培養她成為專業的主播、主持人和記者，當然也感謝自己過去的努力。
至於請辭的真正動機，剛升格人母的莊雨潔說，進入下一個人生階段，心中有聲音告訴她「是時候再去看看闖闖了」，認為人生很短，也許是應該去不同職場歷練，多點體驗、感受，最重要是的是不要因習慣而害怕改變，阻止自己去再冒險和學習，所以決定轉換跑道，嘗試不同的可能性。
另外一個重要原因，莊雨潔直言：「當然是希望可以有多點時間，陪陪家中嫩嬰，很不想錯過能一直抱著他的時刻。」