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LINE更新後輸入超慘！文字傳送全變「注音文」　只能靠一招自救了

▲LINE更新後卻出現「注音文」災情，系統無法自動選字，需要另外按下「確定」後傳「傳送」。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE更新後卻出現「注音文」災情，系統無法自動選字，需要另外按下「確定」後傳「傳送」。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

近期在社群平台上不少人發難，LINE更新後卻發現傳出去的文字都變成了「注音文」！原本在LINE上輸入注音，系統會自動辨識成常用的文字串，不需要另外選字，用戶只需要按下傳送鍵即可發送中文，但最近有用戶發現，更新後無法轉換，如果直接發送會變成一串「注音文」。在還沒有修復完成前，建議先暫緩更新，或是只能按下「確定」後再「傳送」。

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你使用LINE都是怎麼發送文字的？是輸入注音後選字再傳送，還是打注音後直接由系統挑選常用的字串後發送，如果是後者直接發送的用戶，近期可能會發現系統無法辨識傳送，如果直接按下傳送就會出現一串「注音文」，讓人相當困擾。

目前觀察大多是更新後造成的狀況，且多數為iPhone用戶，也有Android系統出現類似的狀況。實際使用iPhone 15 Pro更新到LINE最新版本確實出現注音文的狀況，友人在沒有更新LINE則沒有異常。建議可以等到下一個版本在更新，避免出現注音文的窘境。

現階段若不想發出「注音文」，就只能手勤了！習慣單手輸入的用戶，需要先往下按「確定」，或是按下辨識出來的文字串再傳送。該狀況應該還是要等到官方釋出新版才能修復了，目前就只能多按一下自救。

▲LINE系統沒有更新前，只能多按一下「確定」再發送，避免傳送注音文出去。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE系統沒有更新前，只能多按一下「確定」再發送，避免傳送注音文出去。（圖／記者周淑萍攝）

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