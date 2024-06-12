遭杜秉澄控涉潛艦聲紋案 徐巧芯嗆：詐欺犯言論是空氣汙染
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉協助詐團洗錢，據週刊報導，大姑丈夫杜秉澄日前在法院延羈庭攻防時，當庭爆料徐另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件，徐巧芯昨天也對《鏡週刊》、杜秉澄分別提告加重誹謗、誹謗。而國防部長顧立雄11日被問及我國潛艦海鯤號聲紋是否可能提前洩漏，他表示「應該沒有這些問題。」徐巧芯今（12）日受訪指出，詐欺犯跟顧立雄誰比較有公信力，大家應該心裡可以比較的出來，並批詐欺犯的無端指控，就把它當成空氣污染吧。
記者王德蓉／綜合報導
對於我國潛艦海鯤號聲紋是否可能提前洩漏？顧立雄11日表示，「國造潛艦海鯤號現在還在進行泊港測試階段，都依照相關節點來進行」，而海軍成立專案小組來督導測試，最後才進行海測工作，應該沒有洩漏的問題。
徐巧芯今受訪表示，詐欺犯、嫌疑犯的說法，和顧立雄跟海軍司令相比，比較有公信力，大家應該心裡可以比較的出來，自己已不想針對詐欺犯的部分去回答，因為詐騙到連民進黨部分立委、側翼都上車了，難怪台灣詐騙這麼猖獗，「我不希望台灣一直在這種詐欺犯的謊言裡面不斷打轉，所以提出相關告訴，用法律來自證自己的清白。」
徐巧芯強調，自己正正當當做人，沒有玩股票，也沒有接受任何回饋，潛艦聲紋更是不可能有人取得，若她有潛艦聲紋，今天早就被被警察抓走了，不會站在這裡。她認為，不需再理這種無端指控，免得這種詐欺犯的言論還在社會上不斷地傳，「把他當成髒空氣吧，空汙、空氣汙染。」