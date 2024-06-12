創天價！台積電急拉衝至907元 台股同步點火站上22000點
台北股市今（12）日多頭氣燄旺，在台積電以及蘋概股帶頭衝之下，午盤成功站上22000關卡，上漲223.87點或1.03%，來到22015.99點，再創歷史新高，預估成交量為4400億元。
記者陳郁柔／台北報導
大盤創高之際，中小型股同步走高，櫃買指數上漲1.75點或0.67%，來到263.1點，預估成交量為970億元。今日午盤成交量排行榜前五名為：陽明、新光金、開發金、鴻海、長榮；午盤成交值排行榜前五名為：台積電、陽明、鴻海、長榮、奇鋐。
權值股全數走高，台積電午盤再創新天價，上漲24元或2.72%，來到907元，再創新天價；鴻海上漲4.5元或2.49%，來到185元；聯發科開低走高，午盤上漲30元或2.36%，來到1300元。
此外，蘋概股也是今日撐盤要角之一，蘋果全球開發者大會（WWDC）如預期主打AI技術，除發表蘋果最新AI系統「Apple Intelligence」之外，還宣布與OpenAI合作，讓新版Siri結合ChatGPT，分析師看好今年秋天iPhone 16上市後將掀換機潮。激勵台廠蘋概股走高，玉晶光上漲逾9%，差一步亮燈漲停，燿華上漲逾6%，大立光、茂林-KY上漲逾5%，華通、鴻海、台積電、致伸、新普上漲逾2%。