Porzingis應該還能打！醫學專家分析3種情況：但最終仍得動刀治療

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根據塞爾提克官方公布的傷情，Porzingis在總冠軍賽遭遇的是左腿內側韌帶撕裂傷，導致脛骨後肌腱脫臼。這次傷勢與先前右小腿的傷勢無關，他目前被球隊列為出戰成疑。
Porzingis強調，他很想打比賽，也會盡可能出戰，除非球隊決定不讓他上場，「我不知道具體情況，這是留給醫務人員的事。就我個人而言，沒有事能夠阻止我上場，除非我被球隊告知不能參加比賽。」
醫學專家分析：Porzingis無論如何得動刀
專業是膝關節、肩關節和髖關節損傷的醫療專家Jesse Morse在個人社群網站上分析了Porzingis目前的情況，他稱後者的左腿新傷可能會有3種情況：
1. 塞爾提克允許他G3上場，出戰有限的時間
2. 他G3比賽不打，是否回歸結果取決於塞爾提克在第3場比賽的結果
3. 讓他無限期地缺陣
Morse強調，無論如何Porzingis都需要進行手術，現在他左腳踝進一步受傷（可能出現新傷）的風險增加，之前受傷的右小腿再次受傷的風險也增加了。
不過這主要是指之後的治療方式，Porzingis需不需要立刻進行手術治療，前湖人醫學顧問Daniel Kharrazi認為他可以先在重要部位進行完整的包紮，就可以出場比賽了。
「這種傷病要將腳踝和肌腱部位用膠帶完整包紮，這樣就可以出場比賽了。他們也可以用一些固定繃帶來保護肌腱，我不認為他帶傷出戰會讓情況變得更糟。 」Daniel Kharrazi這樣說道，「我不認為這是導致賽季結束的傷病，每一天都可能發生變化，他們需要不斷地重新評估。現在他們可以用膠帶或繃帶來處理問題，然後評估Porzingis的狀態是否穩定、是否能夠支撐他出場。而在賽季結束後，他需要接受手術來完全恢復這種傷害。 」
Porzingis在季後賽首輪受傷後，於總冠軍賽回歸，立刻就對塞爾提克攻防產生巨大影響，他場均16分5.0籃板2.5阻攻，投籃命中率高達6成，可以有效保護籃框。如果他不能出賽，塞爾提克可能會面臨禁區戰力的問題，也為獨行俠帶來一些機會。