新冠病毒又進入流行期！蘇一峰：巔峰2個月起跳 「5族群」風險高
新冠疫情在台灣又出現升溫跡象！疾管署昨（11）日宣布，上週新增328例新冠本土確定病例，較前一週上升25%，甚至新增20例死亡個案，研判疫情上升且進入流行期。北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，「新冠流感化」已是定局，在與病毒共存的環境下，病毒出現流行期在所難免，隨著暑假即將到來，提醒「長者、幼童、慢性病患者、肝腎功能差、服用免疫抑制劑藥物患者」等免疫力較差的民眾務必做好個人防禦。
記者張志浩／綜合報導
蘇一峰說明，近期因呼吸道病毒就醫的患者增加，推測和習慣有關，在和新冠病毒共存後，民眾的篩檢率大幅降低，大部分病人就算出現症狀也不會篩檢，臨床上僅10％至20%會篩，因此比起官方統計數字，社區中的「黑數」相當多，在人來人往更多接觸下，順勢流行起來。
蘇一峰也提及，新冠病毒一直都有出現變種，不過近期台灣並沒有做變種株分析，主要就是採「共存」方式，讓病毒自己演變，通常病毒不斷變種的過程中，「病毒會越變越弱，但傳染力會越來越強」，這些都可能是新冠再度出現流行的原因之一。
蘇一峰指出，一般來說，病毒的流行期持續2至3個月都很正常，提醒民眾，若發現自身有咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，可以選擇不快篩，但建議到醫院做進一步評估，或照X光確認是否有肺炎，症狀較嚴重醫師就會安排更進階的篩檢，藉此提供正確的藥物協助。而民眾若害怕重症，也能先自行篩檢再就醫。‘
針對有民眾多次確診的情況，蘇一峰指出，多次確診的族群通常與他人接觸頻率高，雖然每次症狀不同，但殺傷力會持續降低，一般來說會越來越像感冒，且新冠在臨床的重症率也有降低。
蘇一峰最後提醒，包括65歲以上長者、慢性病患者、肝腎功能差、服用免疫抑制劑藥物患者等，都是容易再確診新冠的高風險族群，平時前往人多的地方應做好自我防護，包括戴口罩、消毒等。且隨暑假到來，確診情況可能更加難以控制，真的擔心也可以補打現在有提供的次世代疫苗。