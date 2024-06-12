國會改革覆議案7大理由偷偷改成6點！洪孟楷酸：政院自知民粹抹黑
立法院三讀通過《立法院職權行使法》、《刑法》修正案，強化國會監督行政院權力，行政院認為修法窒礙難行，日前在行政院會提出七大理由，將移請立法院覆議，不過立法院收到覆議案，行政院理由只剩6點。國民黨立院黨團書記長洪孟楷酸，行政院也知道之前的七大理由是民粹。
記者何哲欣／台北報導
行政院上周院會通過，移請立法院覆議，並列出七大理由。一、沒有實質討論，違反民主原則；二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四、漠視正當法律程序，違反程序正義；五、無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；七、懷疑官員虛偽陳述，即可課以刑責。
不過行政院送到立法院的正式文件，理由只剩六點：一、立法院審議程序不符民主原則，具有明顯重大瑕疵，而窒礙難行；二、總統進行國情報告相關規定違反《憲法》；三、質詢權、調查權、聽證之行使既違反權力分立原則，且侵害人民基本權利；四、人事同意權之行使恐導致憲法、法定機關職權行使產生窒礙，且與比例原則及正當法律程序不符；五、妨礙立法委員行使質詢權、調查權及舉行聽證會時之處罰規定，有違法律明確性原則、正當法律程序及比例原則；六、藐視國會罪之規定，有違法律明確性原則、正當法律程序及比例原則。
洪孟楷說，行政院原本的7大理由，很多都是民粹式的攻擊，這也是民進黨團在國會改革法案審議期間的惡意攻擊，現在只剩6個理由，寫得相對中性，行政院也知道在上周，就知道是民粹式、朝野對立式的抹黑文宣。