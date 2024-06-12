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大谷翔平本季第16轟出爐！道奇炸4發全壘打　追平單局最多轟紀錄

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（12）日面對德州遊騎兵的第4個打席敲出本季第16支全壘打，道奇單局4轟追平紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（12）日面對德州遊騎兵的第4個打席敲出本季第16支全壘打，道奇單局4轟追平紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平本季第16轟出爐！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（12）日出戰德州遊騎兵隊，在本場第4打席終於開轟，敲出擊球初速114.2英里（約184公里）、飛行距離433呎的兩分特大號全壘打。隨後，隊友「自由人」Freddie Freeman也上演了背靠背開轟，接力敲出1發全壘打，而道奇打線也彷彿打通任督二脈，Teoscar Hernandez、Jason Heyward都接連開轟，狂敲4發全壘打，單局就猛灌進7分，追平大聯盟單局最多發全壘打紀錄。目前道奇以14:2領先遊騎兵。

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相隔第4場後開轟　擊球初速114.2英里

大谷翔平在1局下的首個打席，靠著投手的控球亂流，選到4壞球保送上壘，隨後發動盜壘並站上二壘得點圈，最終被重砲捕手Will Smith的3分彈送回本壘。第2個打席出現在3局下，投手Dane Dunning只將1顆球投進好球帶，再度讓大谷翔平藉由四壞球保送上壘。

4局下二壘有人的情況下，大谷翔平積極出棒，可惜遭到對方滑球引誘揮空，遭到三振。比賽來到6局下，大谷翔平在和投手纏鬥到2好2壞後，瞄準好球帶高位置的速球，大力將球敲向右外野方向，最終飛出牆外，形成1發兩分砲，擊球初速來到114.2英里，飛行距離則為433英尺。同時，這是大谷翔平相隔第4場後開轟，本季本季總共敲出16支全壘打，並列全聯盟第8名。

大谷扮演導火線　道奇單局狂敲4轟

就在大谷翔平開轟後，道奇已經來到9：1領先，不過豪華打線並沒有打算放過Grant Anderson。Freddie Freeman在大谷翔平之後，「背靠背」轟出1發陽春砲，道奇新任全壘打王Teoscar Hernandez抓準紅中位置的滑球，也敲出中外野方向的兩分砲，是個人本季第17發全壘打。

最後，則是在後段棒次的Jason Heyward揮出右外野方向的兩分砲，讓主播當場直呼不可意思，道奇在6局下輪了10個打次，總共敲出6支安打，其中包含4發全壘打，單局就狂灌7分，取得14：2的超大幅度領先。

根據大聯盟數據專家Sarah Langs的資料指出，單局4發全壘打是聯盟歷史上最多紀錄，過去一共發生5次，而本場道奇單局敲出4發全壘打，也成功追平紀錄。



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