大谷翔平本季第16轟出爐！道奇炸4發全壘打　追平單局最多轟紀錄

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大谷翔平在1局下的首個打席，靠著投手的控球亂流，選到4壞球保送上壘，隨後發動盜壘並站上二壘得點圈，最終被重砲捕手Will Smith的3分彈送回本壘。第2個打席出現在3局下，投手Dane Dunning只將1顆球投進好球帶，再度讓大谷翔平藉由四壞球保送上壘。
4局下二壘有人的情況下，大谷翔平積極出棒，可惜遭到對方滑球引誘揮空，遭到三振。比賽來到6局下，大谷翔平在和投手纏鬥到2好2壞後，瞄準好球帶高位置的速球，大力將球敲向右外野方向，最終飛出牆外，形成1發兩分砲，擊球初速來到114.2英里，飛行距離則為433英尺。同時，這是大谷翔平相隔第4場後開轟，本季本季總共敲出16支全壘打，並列全聯盟第8名。
大谷扮演導火線 道奇單局狂敲4轟
就在大谷翔平開轟後，道奇已經來到9：1領先，不過豪華打線並沒有打算放過Grant Anderson。Freddie Freeman在大谷翔平之後，「背靠背」轟出1發陽春砲，道奇新任全壘打王Teoscar Hernandez抓準紅中位置的滑球，也敲出中外野方向的兩分砲，是個人本季第17發全壘打。
最後，則是在後段棒次的Jason Heyward揮出右外野方向的兩分砲，讓主播當場直呼不可意思，道奇在6局下輪了10個打次，總共敲出6支安打，其中包含4發全壘打，單局就狂灌7分，取得14：2的超大幅度領先。
根據大聯盟數據專家Sarah Langs的資料指出，單局4發全壘打是聯盟歷史上最多紀錄，過去一共發生5次，而本場道奇單局敲出4發全壘打，也成功追平紀錄。