黃仁勳稱台灣是重要國家 國台辦批：極度錯誤！希望他好好補課
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前來台時，直呼「台灣是全球最重要的國家之一」，引起中國網友熱議與批評。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（12）日表示，黃仁勳的言論「極其錯誤」，更向黃仁勳喊話，「希望他好好補補課」。
記者倪浩軒/綜合報導
中國國台辦發言人陳斌華今日在例行記者會上，被媒體問到對於黃仁勳所說「台灣是全球最重要的國家之一」有何評論，陳斌華回答表示，「這種這種極為錯誤的言論，大陸民眾、網友已紛紛表達強烈不滿」。
陳斌華強調，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，歷史經緯清晰、法理事實清楚。台灣從來不是一個國家，過去不是，未來更不可能。這是國際社會普遍共識和國際關係基本常識。希望他好好補補課」。
事實上，黃仁勳在離台前曾解釋，自己不是「發表地緣政治的評論，只是在感謝所有技術夥伴的支持，及對產業的貢獻」。
而陳斌華今日在記者會上，認為應該「補補課」的不只是黃仁勳，陳斌華表示民進黨當局推出「台獨課綱」，「剝奪台灣青年學習本民族文化、了解本民族歷史的正當權利，荼毒台灣年輕一代，讓台灣同胞成為精神文化上的無根浮萍」，呼籲台灣同胞特別是青年學生，「到大陸實地感受中華文化魅力，尋找文化根脈，補上在台灣沒有上的課」。