太惡劣！不肖業者冒名「花蓮強震受災藥局」 在網上賣不明壯陽藥
0403花蓮強震釀成嚴重災情，部分店面因此受損無法營業，卻傳出有不肖業者趁當地藥局受災，藉此在網路「冒名」佯稱2折出清，販售來路不明的壯陽藥，對此，衛福部食藥署提醒，網路販售藥品屬違法，依法可開罰新台幣200萬元。
記者林莞茜／綜合報導
食藥署今（12）日表示，隨著網路技術發展與普及，網路購物已成為現代人常見的購物方式，但是藥品並非一般商品，提醒目前僅核准乙類成藥於網路販售，且外包裝均有明顯的「乙類成藥」字樣，才得在網路販售，販售壯陽藥、減肥藥、國外藥品等，皆屬違法，且該等非法網站常假借合法藥商或藥局、假借名人推薦、假借合法藥品，實際卻屬境外非法網站，所販售產品未經確認品質、安全及療效，民眾不僅可能買到假藥，服用後若發生嚴重不良反應，還無法申請藥害救濟，不僅花錢又傷身。
食藥署指出，查獲網路違法販售藥品達1478件，並發布62件違規境外網站，而這些非法產品可能是以買家名義輸入，消費者還可能不小心違反藥事法輸入禁藥相關規定。因此，食藥署呼籲民眾，如有用藥需求，應就醫或至藥局詢問藥事人員，切勿自網路購買來路不明的藥品。另食藥署已與海關合作，加強抽查進口快遞郵包，並主動監控網路非法賣藥之行為。倘發現疑似不法產品，即請衛生局或檢調協助調查。另針對境外網站販售不法藥品，則公布於本署「食藥膨風專區」。