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《原子少年》呂植宇出道了！一等6年曾崩潰大哭　15元麵包當一餐

▲《原子少年》呂植宇終於出道，等待的6年中，曾經壓力大到崩潰痛哭、一餐吃15元麵包。（圖／記者陳明中攝）
▲《原子少年》呂植宇終於出道，等待的6年中，曾經壓力大到崩潰痛哭、一餐吃15元麵包。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

創作歌手呂植宇參加過《聲林之王》、《原子少年》等選秀節目，苦熬6年，今（12）日25歲生日這天，終於舉辦出道記者會，推出全新單曲〈Dance with Me〉，《原子少年》戰友、男團FEniX MAX和U:NUS高有翔、吳昱廷現身力挺。呂植宇說，自己曾經窮到一餐只吃15元的麵包，看著好友陸續發片，壓力積累到某天突然爆發，他痛哭到全身發抖，情緒完全崩潰。

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呂植宇創作能量豐沛，《原子少年》多首公演歌曲都出自他之手，本身也發表過許多音樂作品，從練習生到正式入行，呂植宇等了整整6年，說沒有負面情緒是騙人的，脫口「有覺得MAX憑什麼？」不過當然是句玩笑話。呂植宇坦言，某次在好兄弟面前情緒潰堤，哭到不停抽搐，還因為表情太醜轉過頭背對好友，然而，他從來沒想過要放棄。

▲呂植宇出道前已經培養一票死忠樂迷。（圖／記者陳明中攝）
▲呂植宇外貌高冷，有貴族氣息，舞技精湛也會音樂創作，出道前已經培養一票死忠粉絲。（圖／記者陳明中攝）
記者會上，除了高有翔、吳昱廷和MAX，還有《原子少年》主持人木木也親自到場站台，歌手陳華錄製影片獻上祝福，「今天在場的每一個人都是我人生中的摯友，我們是彼此的支柱，最好的那種，像家人一樣。」回想出道前，呂植宇做過23份工作，除了填詞、譜曲，有些甚至是靠「顏值」、「身高」的案子，最低潮時連續2個禮拜，一餐只吃15元的草莓麵包。

呂植宇自稱單身2、3年，雖然公司沒有禁愛令，但現在的他只想拚工作，還沒有多餘時間談戀愛，一旁的MAX爆料，笑說：「之前他很認真要跟我講話，我以為他喜歡上我，害我很緊張！」呂植宇立刻道歉，讓MAX感嘆：「我自作多情了！」

▲木木（左起）、吳昱廷、呂植宇、MAX和高有翔。（圖／記者陳明中攝）
▲▼木木（上下圖左起）、吳昱廷、呂植宇、MAX和高有翔的關係親如家人。（圖／記者陳明中攝）
▲木木（左起）、吳昱廷、呂植宇、MAX和高有翔的關係親如家人。（圖／記者陳明中攝）
▲▼MAX（左起）、吳昱廷、高有翔把呂植宇抱起來，慶祝他發片。（圖／記者陳明中攝）
▲MAX（左起）、吳昱廷、高有翔把呂植宇抱起來，慶祝他發片。（圖／記者陳明中攝）

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