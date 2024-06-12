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台攝影師參展遭中國警方拘留　國台辦：查出58件淫穢物品

▲中國國台辦發言人陳斌華針對台灣攝影師林家夯上月底至中國江蘇參加「南京藝術書展」遭拘留一事進行回應。（圖／翻攝自國台辦微博）
▲中國國台辦發言人陳斌華針對台灣攝影師林家夯上月底至中國江蘇參加「南京藝術書展」遭拘留一事進行回應。（圖／翻攝自國台辦微博）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣攝影師林家夯上月底至中國江蘇參加「南京藝術書展」時，遭到當地公安逮捕並被行政拘留，消息曝光掀起大量討論；國台辦今（12）早也針對此事進行回應，稱警方發現展品中有58件是「淫穢物品」，已構成運輸淫穢物品，惟因依法考慮到當事人確實不了解中國相關法規，對其作出不予行政處罰的決定。

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今年30出頭的台灣攝影師林家夯，於5月31日前往江蘇參加「南京藝術書展」，根據他在社群媒體threads和對《BBC中文》自述，在他開始擺攤不久，「就有七、八個人，穿著不像一般民眾的服裝過來，開始每頁每頁拍我的書」，隨後就遭當地公安帶走。

林家夯說，自己不僅被全身脫光拍照，還被驗了唾液跟抽了血，檢查支付寶交易紀錄，最後以涉嫌販賣淫穢圖像拘留直到深夜才被放出。

國台辦新聞發言人陳斌華今在記者會上針對此事則回應表示，「台灣一名民眾5月31日在南京參加藝術市集活動，被執法部門巡查發現展示疑似淫穢圖片，隨後警方對其進行傳喚審查，依法依規作了規範處置。」

陳斌華指續指，經當地公安部門鑒定，所攜展品中有58件是淫穢物品，已構成「運輸淫穢物品」，並稱「在當地台辦積極協助下，警方依法快速處置，考慮到當事人確實不了解大陸相關法規，對其作出『不予行政處罰』的決定，其當晚已離開辦案中心，並於數日後返台。」

《BBC》報導提到，林家夯坦言自己出版的攝影作品尺度大，記錄性少數（LGBT）民眾的生活點滴，但每回到這些書展都是透過正式報名，經主辦方審核通過之後才會前去推廣自己的書籍，「當天許多出版商的攤位書籍都被沒收，但我應該是唯一被帶到派出所的。」

陳斌華則表示，該案事實清楚，證據確實、充分，警方審查處理依法依規、文明規範，又批「民進黨當局捕風捉影、大肆炒作，藉機恐嚇台灣民眾」；不過他也重申，「只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不必有任何顧慮，可以高高興興來大陸、平平安安回台灣。」

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