台攝影師參展遭中國警方拘留　國台辦：查出58件淫穢物品

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林家夯說，自己不僅被全身脫光拍照，還被驗了唾液跟抽了血，檢查支付寶交易紀錄，最後以涉嫌販賣淫穢圖像拘留直到深夜才被放出。
國台辦新聞發言人陳斌華今在記者會上針對此事則回應表示，「台灣一名民眾5月31日在南京參加藝術市集活動，被執法部門巡查發現展示疑似淫穢圖片，隨後警方對其進行傳喚審查，依法依規作了規範處置。」
陳斌華指續指，經當地公安部門鑒定，所攜展品中有58件是淫穢物品，已構成「運輸淫穢物品」，並稱「在當地台辦積極協助下，警方依法快速處置，考慮到當事人確實不了解大陸相關法規，對其作出『不予行政處罰』的決定，其當晚已離開辦案中心，並於數日後返台。」
《BBC》報導提到，林家夯坦言自己出版的攝影作品尺度大，記錄性少數（LGBT）民眾的生活點滴，但每回到這些書展都是透過正式報名，經主辦方審核通過之後才會前去推廣自己的書籍，「當天許多出版商的攤位書籍都被沒收，但我應該是唯一被帶到派出所的。」
陳斌華則表示，該案事實清楚，證據確實、充分，警方審查處理依法依規、文明規範，又批「民進黨當局捕風捉影、大肆炒作，藉機恐嚇台灣民眾」；不過他也重申，「只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不必有任何顧慮，可以高高興興來大陸、平平安安回台灣。」