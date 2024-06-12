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胡歌感謝林依晨2句話助走出低潮　隔6年難得來台她恰好不在

▲胡歌和林依晨因為合作交情深厚，他難得來台，不巧林依晨人在大陸工作。（圖／翻攝胡歌、林依晨微博）
▲胡歌和林依晨因為合作交情深厚，他難得來台，不巧林依晨人在大陸工作。（圖／翻攝胡歌、林依晨微博）

記者林奕如／台北報導

大陸男星胡歌睽違6年來台，掀起一陣旋風，他上次來台是2018年參加金馬獎，私下和合作過戲劇的林依晨是多年老友，曾公開感謝林依晨說過的2句話「演戲是一個探索人性的過程、是在用生命演戲」，讓他走過低潮。不巧，他此次難得來台，林依晨現人在大陸工作，沒有機會相聚。

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胡歌受到台北市影音節目製作商業同業公會邀請，以「專業交流」名義入境，將參加「對話青年」活動，今（12）日一下飛機就受到百位粉絲歡迎。據了解，他對於此行興奮又緊張，選定這時間來台，主要是前後檔期都很滿，這時間剛好有檔期，應邀來台和青年導演交流，原定在大稻埕舉辦講座，要呼應他主演《繁花》所講上海繁華風貌，不過場地不夠大，改在松山文創園區舉辦。

▲胡歌抵台，熱情粉絲歡迎。（讀者提供）
▲胡歌隔6年抵台，受到熱情粉絲歡迎。（圖／讀者提供）
胡歌和林依晨在2005年合作《天外飛仙》而熟識，2008年再度演出《射鵰英雄傳》，飾演劇中的郭靖、黃蓉，成為粉絲心中經典情侶，多年來維持好交情。林依晨合作男演員眾多，曾在《天天向上》節目中，以不同水果來形容鄭元暢、陳柏霖及胡歌，林依晨表示，鄭元暢像火龍果，外表張揚，但內心細膩，陳柏霖像奇異果，營養很豐富，思維很跳躍，胡歌則像是酪梨一樣，有內涵又耐人尋味。

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