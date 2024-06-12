名家論壇》吳崑玉／陸男闖淡水河所引發的灰色地帶應處手段問題

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到了今年二月，金門海巡撞翻對岸三無快艇事件，一開局海巡便落入下風。當時筆者已預告，對岸說那是漁民，我們也跟著說漁民，後續鐵定沒完沒了。海巡一開始便應劃定紅線，「三無船隻(無船名號、無船籍港、無船舶證書)」一律視為走私船，船上人員一律視為非法偷渡或走私人員，拒絕攔停者即予以衝撞、水砲攻擊，必要時開火，生死不論。但咱們的長官們怕死人，怕兩岸情勢升溫，於是給對岸不斷情緒勒索的空間，也讓對方找到我們的決策破口與長官心理弱點，於是大陸海警船不斷侵犯我方禁制海域，毫無禁忌。
所謂「灰色地帶」，其實就是8+9小混混們製造衝突的方式。他們會不斷逼近你的身體，幾乎鼻尖對鼻尖咆哮，就像黃國昌那種噴濺口水到你臉上的那種咆哮，或用手不斷推你，只要你一還手，他就大喊「你怎麼打人？」取得「正當防衛」藉口，然後就一群人衝上來圍毆。對付這種人的最有效土法，是先灌一瓶啤酒，身上再灑點以增加酒味，自己這邊也得找好兩三個幫手，一出手就要先放倒一個，而且是打到躺地上不會動的那種程度，其他人就不敢動了。等警察來了，雙方都被帶進拘留所，以「酒後鬥毆」罪名關個一夜，出來後再看要互控傷害，還是和解，那以後再說。
當前國防部長邱國正宣佈要改變「ROE(Rules Of Engagement，接戰規則)」時，筆者便已預告，對岸一定會用各種方式來測試我方真正底線與接戰方式。沒多久，無人機也來了，三無快艇也來了。這次顧部長新官上任，又發佈一次進入領海領空就打的ROE，還沒來得及評論，對岸的測試就又來了。我是不相信那個人是「投奔自由」的，以他在對岸當過艦艇艇長身份，又出發自福州郊區軍事要地，這次行動是「威力搜索」，找出我方海防弱點的機率還比較大。就算他原本動機並非如此，但其效果也是一樣。所以，這個人是不能放回去的，至少得以偷渡等罪名關押幾年，其船隻扣押改造為無人艇，裝上水砲或機槍，甚至裝上炸藥包，必要時成為自殺無人艇，協助海巡進行第一線巡邏與攔截。打灰色地帶作戰，一定要我方愈打愈肥，這樣才會打得有動力，對方氣死而我方樂死，讓他們偷雞不著蝕把米，如此才會有遏制作用。
其次，灰色地帶應對最麻煩的是「識別」，不但要辨別敵友，還要區分軍民，所以光靠雷達是不夠的。美國海岸警備隊與海軍，現在多在船上加裝「三光」系統，即可見光電視、紅外線夜視、及雷射標定系統，全部都具有高清2K至4K畫質鏡頭與機芯，還可以放大20-30倍，甚至更高倍率。其目的就是要靠人眼識別，在開火前最後確認目標性質。無人機、無人監測船的使用，其任務也是補雷達之不足。而在反無人機方面，軍方那種要人眼目視才準開槍或使用電子反制槍的作法，根本就是廢物，人眼視力再好，200米外就看不出是啥玩意兒了，而且小型快速的FPV穿越機，等你看到時已經飛到頭頂了。所以無人機反制一定要靠雷達與電子反制，軟殺先行，硬殺補位，劃定邊界，越界就擊落。而無人機識別遠比船隻簡單，裝上敵我識別器就行了，界內不是我軍的就擊落，也沒有人命損傷的問題。
所以，即使這次海巡署一次懲處了10個人，那也是最廉價的公關操作，用以平息眾怒而已。沒有隨之進行裝備、接戰方式、攔停技術、人員訓練等方面的快速更新，包括光電識別系統、水砲等非致命性武器…，軍方與海巡就根本是在玩假的。更重要的是長官們的決心，對於灰色地帶侵擾，不能怕死人，不能怕升高，死了人賠個錢就算了，要升高就來打看看，狹路相逢勇者勝，你敢侵門踏戶，我就敢讓你領殘障手冊，只有表現出這種狠勁，才能遏制小混混們的囂張。這也是嚇阻戰略中，「可信度(Credibility)」的真義。只有讓對方認知到我軍真的敢打，才會制止侵犯，就像要對付那個酷愛咆哮的小黃，往他嘴裡噴辣椒水或酒精就對了。
而且，對岸打灰色地帶，除了軍事上的威力搜索，更大成份是在打心理戰。所以我們先不要落入恐慌，快艇衝淡水河固然嚴重，但淡水河防在戰時並沒有那麼脆弱，關渡大橋一線，才是河防主力。另方面，有防禦也要有攻擊，這不是在說要騷擾對岸，而是要「守中帶攻」。許多年前就講過，廣播驅離幹嘛那麼正經八百？講完該講的話還不走，就找個聲音甜美的政戰少女，開始播放針對對岸飛行員或船艦的心戰喊話，你花了一生積蓄買的房子成了爛尾樓了嗎？你老婆和家人失業了嗎？你買的股票跟胡錫進一樣賠慘了嗎？你父母在村鎮銀行存的老本還領得出來嗎？那你幹嘛那麼拼命？你要是出點事兒，你確定你老婆孩子，領得到撫卹金嗎？不會被你長官吞掉嗎？…
應對灰色地帶小混混玩法，就要用小混混聽得懂的方法回給他。只不過，咱們的長官們，多是西裝革履，文質彬彬，一生清白順從，行為毫無瑕疵的好孩子、好學生、好公民，根本不會應對這種江湖雜碎招數。所以，長官們最好快點醒醒，趕快學會耍點賤招，否則對岸還會不斷進行類似的灰色地帶侵擾，不斷打擊民眾對國軍與海巡的信心。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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