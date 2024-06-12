設「國家級」虛擬資產交易所？金管會主委彭金隆：未來可努力方向

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在行政院也指定金管會擔任「具金融投資或支付性質」虛擬資產的主管機關，金管會也開始參考國際趨勢，以洗錢防制為基礎，採漸進強化業者管理及消費者保護策略逐步納管。虛擬資產業是新興的行業，國際都認同未來是需要有執照的行業，先採登記制納管。
專法制定之後，未來金管會也將擔任虛擬資產的「投資及交易」面的主管機關。金管會推動虛擬資產管理專法立法將以4大階段進行，達到有效納管市場行為，今年12月底前，研提虛擬資產管理專法條文草案，預計明年6月前把專法草案送交行政院。
不過，國民黨立委林德福質詢指出，今年3月20日比特幣出現暴跌，當時金管會還呼籲，虛擬資產具高度投機性，且沒有這麼高的投資價值，彭金隆回應表示，對於虛擬資產管理是保守或開放，要兩面向同時執行，尤螟當產業開始成形，具國際競爭時，台灣也要注意，畢竟台灣有很好的科技實力，除了保護投資人，也要注意市場發展。
國民黨立委賴士葆則提到，市面上目前有22000多種的虛擬貨幣，金管會要如何在代儲、代購及對冷錢包納管？彭金隆說，金管會對包括幣別之間的轉換，代為傳送等，都有明定範圍，技術上任何人都可以發幣，但價值也要由市場認定，這也是詐騙集團用來詐取的點，對金管會未來是挑戰。
嫁民進黨立委吳秉睿認為，目前台灣國內的虛擬資產交易，都是由民間主導，未來是否有可能像股票和期貨一樣，設立國家級的交易所？由政府進行高度監管。對此，彭金隆認為，台灣的證券交易所，櫃買就是很好成功的例子，透過櫃買或是交易所，對於一些在那邊交易的上市櫃公司，進行所謂的管理跟控管，都是一個非常非常好的模式，也是未來可以努力的方向。