全家、全聯迎接芒果季！甜點最低42元入手 新鮮愛文芒果聖代必吃
芒果季要來了！超商、通路紛紛推出當季芒果甜品，包括全聯自6月14日起到7月11日，開賣「芒果生乳捲」、「芒果鮮果布蕾」、「芒果生乳酪」和新品「芒果聖代杯」，售價從79元至159元；全家則以當季夏日水果為主打，開賣使用當季新鮮芒果切塊搭配特製白豆沙餡的「芒果大福」，每顆只要42元開吃，還有檸檬卡士達千層蛋糕、桃我開心塔同步登場。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯自6月14日起開跑芒果季，熱銷回歸品項包括「芒果生乳捲」售價129元，綿密濕潤芒果戚風捲入酸甜新鮮芒果，搭配生乳餡；「芒果鮮果布蕾」芒果風味甜香布蕾鋪上滿滿台灣愛文芒果及特製芒果醬，售價159元；喜歡芒果與乳酪交織的濃郁感，推薦「芒果生乳酪」以酸甜芒果慕斯搭配經典乳酪、底層餅乾細碎，售價99元。
全聯今夏芒果季必吃全新登場的「芒果聖代杯」，頂層鋪滿果肉細緻的新鮮愛文芒果丁和芒果泥，芒果戚風蛋糕、卡士達、蘋果餡由下至上堆疊，有著豐富食感，且真材實料一杯只要銅板價79元。
全家則以當季夏日水果為主打，即起推出「芒果大福」，使用當季新鮮芒果切塊搭配特製白豆沙餡，多汁香甜好滋味，每顆只要42元。
同步登場的還有「桃我開心塔」放入整整半顆黃桃，搭配蜜桃優格慕斯、水蜜桃醬，一口咬下彷彿桃花朵朵開般幸福；「檸檬卡士達千層蛋糕」使用台灣在地檸檬汁製成卡士達內餡，層層堆疊出酸甜清爽風味。為滿足消費者午茶需求，「全家」再推「午茶新食尚」組合優惠，購買Let’s Café中杯以上咖啡，再享minimore甜點半價。