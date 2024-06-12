飆破30度堅持不開冷氣！長輩「喝補水飲」死撐　日人神吐槽爆共鳴

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據日媒《ANN NEWS》報導，有一對高齡80歲的赤羽夫妻檔，目前靠著年金度日，因此平時相當節約，就算夏天氣溫飆破34度，家裡也不會開冷氣，因為認為「電費太貴了」。
但是在極度悶熱的環境下，兩位長輩是怎麼撐過去的呢？隨後赤羽忠明爺爺自豪地公布「省錢小秘訣」，對著鏡頭曬出自己購入的補水飲料，當熱到不斷流汗時，只要喝下就不會讓身體中暑、脫水了。
然而畫面曝光後，立刻在社群上引發討論，多數日本年輕人相當感慨，認為自家長輩也是類似觀點，寧可熱到中暑甚至送醫，也不願開啟冷氣，更有神人吐槽：「這位爺爺手上拿的補水飲料，一瓶的價格，變頻冷氣可以運行11小時」，沒省到多少錢還讓自己難受不已，言論也吸引超過5萬人按讚表示認同。
日本老人寧願中暑也不開冷氣！送醫代價更慘痛
事實上，日本每年夏天因為高溫導致中暑、脫水而身亡的案例，一直都有近千人，多數人都是65歲長輩，理由多半是認為電費高昂而不願開冷氣，再加上許多都是獨居者，等到被鄰居發現時已經搶救不及。
日本節目也曾計算出「中暑送醫」、「開冷氣」兩者之間的成本，冷氣一整天開14小時的電費約300日圓，而中暑住院治療費用動輒破6萬日圓（約新台幣1萬2千元），一來一往不但傷了身體又浪費錢。