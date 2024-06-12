蝦皮賣家懇求客人「別說謝謝」！無奈原因全說了：直接已讀沒關係

飆破30度堅持不開冷氣！長輩「喝補水飲」死撐　日人神吐槽爆共鳴

▲許多日本長輩，仍認為電費太貴而不開冷氣，選擇購入補水飲料撐過去。（圖/記者張嘉哲攝）
▲許多日本長輩，仍認為電費太貴而不開冷氣，選擇購入補水飲料撐過去。（圖/記者張嘉哲攝）

記者潘毅／綜合報導

為了省錢反而本末倒置！隨著端午節過去，台灣已經能明顯感受到夏天到來，鄰國日本各大城市在未來一周，也陸續出現超過30度高溫的天氣預報。不過許多日本長輩，仍認為電費太貴而不開冷氣，選擇購入補水飲料撐過去，但消息曝光後，立刻引出神人吐槽「一瓶補水飲料的錢，都能開11小時的冷氣了 !」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲日本各大城市在未來一周，也陸續出現超過30度高溫的天氣預報，有前往旅遊的民眾要注意防曬以及補充水分。（圖／翻攝日本觀光廳）
▲日本各大城市在未來一周，也陸續出現超過30度高溫的天氣預報，有前往旅遊的民眾要注意防曬以及補充水分。（圖／翻攝日本觀光廳）
為了省電不開冷氣！日本長輩出奇招反遭打臉

據日媒《ANN NEWS》報導，有一對高齡80歲的赤羽夫妻檔，目前靠著年金度日，因此平時相當節約，就算夏天氣溫飆破34度，家裡也不會開冷氣，因為認為「電費太貴了」。

但是在極度悶熱的環境下，兩位長輩是怎麼撐過去的呢？隨後赤羽忠明爺爺自豪地公布「省錢小秘訣」，對著鏡頭曬出自己購入的補水飲料，當熱到不斷流汗時，只要喝下就不會讓身體中暑、脫水了。

然而畫面曝光後，立刻在社群上引發討論，多數日本年輕人相當感慨，認為自家長輩也是類似觀點，寧可熱到中暑甚至送醫，也不願開啟冷氣，更有神人吐槽：「這位爺爺手上拿的補水飲料，一瓶的價格，變頻冷氣可以運行11小時」，沒省到多少錢還讓自己難受不已，言論也吸引超過5萬人按讚表示認同。

一對高齡80歲的夫妻檔，就算夏天氣溫飆破34度，它們也不會開冷氣，因為認為「電費太貴了」。（圖／翻攝《ANN NEWS》）
一對高齡80歲的夫妻檔，就算夏天氣溫飆破34度也不會開冷氣，因為認為「電費太貴了」。（圖／翻攝《ANN NEWS》）
日本老人寧願中暑也不開冷氣！送醫代價更慘痛

事實上，日本每年夏天因為高溫導致中暑、脫水而身亡的案例，一直都有近千人，多數人都是65歲長輩，理由多半是認為電費高昂而不願開冷氣，再加上許多都是獨居者，等到被鄰居發現時已經搶救不及。

日本節目也曾計算出「中暑送醫」、「開冷氣」兩者之間的成本，冷氣一整天開14小時的電費約300日圓，而中暑住院治療費用動輒破6萬日圓（約新台幣1萬2千元），一來一往不但傷了身體又浪費錢。

▲冷氣遙控器，舒眠模式。（圖／記者徐銘穗攝）
▲日本老人寧願中暑也不開冷氣！送醫代價更慘痛。（圖／記者徐銘穗攝）

2024節能補助更新！冷氣、冰箱、除濕機最高領5千　2家電補助沒了

變頻冷氣「內行不只愛裝日立」！1品牌賣超好：水準不輸三菱重工

變頻冷氣品牌「省電榜單」曝光！看這數值最明顯　老闆：越大越好

開變頻冷氣電費破萬！師傅搖頭「不如裝定頻」　1吹法帳單不到2千

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生