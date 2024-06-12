蔡依林43歲真面目曝光！素顏漫步蘇格蘭大街 粉絲驚：完全認不出
43歲「華語天后」蔡依林（Jolin）出道至今24年，一直走在時尚潮流尖端，時常透過社群平台分享自己工作與生活的點滴。近日，蔡依林前往蘇格蘭旅遊，在IG上曬出自己素顏漫步街頭的照片，真面目曝光，讓不少粉絲驚呼：「完全看不出來已經43歲！」
記者楊慧玲／綜合報導
蔡依林近期在中國舉行巡迴演唱會，剛結束洛陽市的演唱會後，隨即抽空前往歐洲旅遊。昨（11）日，蔡依林透露自己前往蘇格蘭旅遊，其中還曬出揹上自己編織的包包，素顏漫步在蘇格蘭街頭，享受難得悠閒時光的照片。
只見已經43歲的蔡依林，身穿針織衣展現私下親民卻又不失潮流的裝扮。由於當地時間適逢端午節，蔡依林露出她素顏的零瑕疵肌膚，寫下：「花成一團， 編織包可以背到一千歲！粽子節快樂！」
照片一出，吸引超過3.2萬人按讚，不少粉絲看到蔡依林的素顏照，紛紛驚呼：「完全看不出來已經43歲」、「姐的素顏照好美」、「哪有人43歲看起來還像23歲的」、「姐實在太美了」，也有粉絲敲碗蔡依林趕緊出專輯：「希望姐能在一千歲之前，把新專輯生出來」、「姐是去尋找專輯靈感的吧」。
事實上，蔡依林不僅會手工編織包包，先前也在自己的YouTube頻道上曬出自己寫的一手好書法，甚至過去也曾參加翻糖蛋糕比賽，勇奪賽事金牌，多才多藝的她，就連水彩畫、咖啡拉花、烏克麗麗都有涉略，堪稱多才多藝。