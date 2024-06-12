新冠確診後免疫系統被改變 經研究「不死癌症」紅斑性狼瘡增3倍
新冠疫情又升溫！根據疾管署昨（11）日宣布，上週新增328例新冠本土確定病例，較前一週上升25%，甚至新增20例死亡個案，研判疫情上升且進入流行期。而確診過後，可能身體內的免疫系統也會改變，根據中山醫學大學附設醫院、高雄榮總團隊研究，發現確診者在確診半年後，罹患「自體免疫疾病」風險是未感染者的3倍，包含僵直性脊椎炎、系統性紅斑狼瘡、類風濕性關節炎等都有可能被誘發。
記者周淑萍/綜合報導
北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，「新冠流感化」已是定局，在與病毒共存的環境下，病毒出現流行期在所難免，隨著暑假即將到來，提醒「長者、幼童、慢性病患者、肝腎功能差、服用免疫抑制劑藥物患者」等免疫力較差的民眾務必做好個人防禦。
如果確診後還需要留意康復後的身體狀況，中山醫學大學附設醫院副院長、過敏免疫風濕科醫師魏正宗之前曾經公開表示，研究發現，確診者在確診半年之後，罹患自體免疫疾病的風險比未感染者高3倍，推測風險增加的原因可能是感染新冠病毒後，激活了免疫反應，進而產生細胞因素風暴，或是病毒抗原與自體抗原結構相近，造成交叉反應，因而攻擊自身組織細胞與器官，誘發出自體免疫疾病。
而在研究裡面顯示，確診者罹患的自體免疫疾病中，僵直性脊椎炎為3.21倍、混合性結締組織病變為3.14倍、系統性紅斑狼瘡為2.99倍、類風濕性關節炎為2.98倍、乾癬為2.98倍、乾燥症為2.62倍、血管炎及多發性肌炎為1.96倍。魏正宗醫師提醒，若確診者在痊癒之後發現身體出現以下5大症狀，請盡速就醫檢查，包含長期關節疼痛、皮膚紅疹、不明原因掉髮、發燒、口腔潰瘍等等。