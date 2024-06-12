蛋價創近3年新低！民眾怨無感「早餐店1顆20元」 喊餐飲通路降價
國內蛋價連五降，創下近3年來新低點，台北市蛋商公會昨日公告，產地價從每台斤30.5元調降為27.5元，批發價將於13日從每台斤40元調降為37元，農業部長陳駿季、台北市蛋商公會紛紛呼籲餐飲小吃店和通路業者同步降價，中華民國養雞協會今（12）日喊話，消費端業者應一起降價，才能帶動買氣，否則「早餐店加蛋還要20元」，民眾也抱怨調降無感更「氣到不吃蛋」。
記者林莞茜／綜合報導
養雞協會蛋雞組組長黃榮珍認為，整個雞蛋產業鏈都應該同步調降，包括上游飼料大廠，因為國際原物料成本大幅下降，應有1至2元的降價空間，但國內飼料業者卻沒有明顯降幅，先前也請農業部居中協調，若協商未果，不排除率蛋農赴農業部抗議。
除了產業鏈外，黃榮珍也表示，蛋價連降消費端卻不降「餐飲店、小吃店加蛋還要加20元」，才讓民眾抱怨降價無感、甚至拒吃，認為是「買氣遲遲無法提升的主因之一」，呼籲應該要調回「加蛋10元」才合理，此外，賣場通路端的平價洗選盒蛋，每盒應該降到40多元。
至於是否有飼料降價空間，農業部畜牧司副司長李宜謙表示，已聯繫飼料公會近期與養雞產業商討，會努力促成雙方對談，「農業部不該是主要的抗議對象」。