日8旬老婦搭電扶梯「頸部捲入扶手」死亡　專家：這穿著也要小心

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據日本警視廳表示。一名80歲婦人在當地時間早上10點半左右，前往該超市購物，從1樓搭乘電扶梯前往地下1樓時，卻在地下1樓的電扶梯出口處摔倒，進而造成脖子卡在電扶梯的扶手帶以及出口處之間，該名婦人隨即失去意識。
雖然緊急將該名婦人送往醫院進行治療，但仍在早上11點半左右傳出不治身亡的消息。
有消息指出，該名婦人當時似乎有推購物推車，將推車推出電扶梯的時候跌倒，後續因不明原因導致脖子夾入扶手帶與地板之間。
《全日本放送》稍早的報導表示，從現場狀況來看，80歲老婦可能是因為衣服捲入電扶梯，導致頸部遭夾入。目前日本警視廳仍在調查事發當時的詳細情形。
日本前特搜部主任檢事前田恒彦分析，若是因為衣服捲入電扶梯，使得婦人跌倒進而勒住脖子、身體無法動彈，也可能造成女性的頸部被夾入電扶梯出口的扶手帶下方。前田恒彦進一步表示，如果現場有設置監視器，應該能容易判斷事發當時的情形。他也呼籲，由於夏天時也時常發生涼鞋卡在電扶梯而跌倒的事件，包含電扶梯廠商在內，應盡快查明原因，避免類似事件發生的同時，也要提醒民眾多加注意。
雖然尚未判明導致這名老婦發生意外的確切原因為何，不過因軟膠鞋、拖鞋、涼鞋、褲腳及鞋帶被捲入電扶梯等穿著關係而遭捲入電扶梯的事件時有所聞，包含台北捷運公司在內也曾提醒過民眾，若是穿著以上服裝，請注意踏階邊緣、避免夾入。