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AI發展增加用電量！經長郭智輝：推節能可滿足2025到2028年需求

▲發展AI產業需穩定供電，台灣供電能力是否足夠？經濟部長郭智輝今（12）日表示，經濟部在檢討節能績效保證專案（ESCO），若能落實推動的話，電力供應非常有機會滿足2025年至2028年的用電需成長。（圖／記者許家禎攝，2024.5.30）
▲發展AI產業需穩定供電，台灣供電能力是否足夠？經濟部長郭智輝今（12）日表示，經濟部在檢討節能績效保證專案（ESCO），若能落實推動的話，電力供應非常有機會滿足2025年至2028年的用電需成長。（圖／記者許家禎攝，2024.5.30）

記者魏妤庭／台北報導

發展AI產業最重要的前提就是能夠穩定供電，這也是外界關心的議題，也就是台灣供電能力是否足夠？對此，經濟部長郭智輝今（12）日表示，經濟部在檢討節能績效保證專案（ESCO），若能落實推動的話，電力供應非常有機會滿足2025年至2028年的用電需成長。

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郭智輝今日前往立法院經濟委員會，專題報告「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態系及充實AI人才與產業AI化，促動台灣產業數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」。

有立委問及台灣電力供應能力是否能滿足電力需求的成長，郭智輝表示，根據經濟部能源署111年度全國電力供需報告，預估112年到118年間全國用電需求年均成長約2.03%，納入半導體發展後，用電年均成長2.7%，若加入AI產業新增需求考量後，目前最新預估成長率為3%。

郭智輝表示，原本從2024年、2025年，一直到2030年都已經規劃好，包含半導體業成長所需的電力都已經計算進去，會比原來規劃還增加出來的就是算力中心，只有這項變數而已。同時，他認為台灣設立的算力中心，可能不會超過5家，「所以我在算，我認為其實應該滿有把握的」。

至於輝達用電量可能會增加2到3倍，在此情況下，有立委問及用電是否仍是以3％速度成長，郭智輝表示，用電雖會增加，但新晶片可降低耗電，再者數據中心初期不會使用那麼大的伺服器，而是會滾動測試，較大的350MW、500MW等規模伺服器，一定是放在後面投資，因此，3%估算值應符合市場需求。但他也坦言，2028以後，若AI熱潮擴大，就要比較擔心，並強調會持續動態觀察。

郭智輝進一步表示，經濟部會檢討節能績效保證專案（ESCO），預期持續推動下，非常有機會滿足2025年到2028年用電成長。

至於3%計算方式，郭智輝在中場休息接受媒體採訪時，有進一步解釋，是使用一套公式討論民生新增用電，再加上變數，也就是新增的公司用電，加總算出來，經濟部有詢問業界用電需求，透過台電、能源署調查，如輝達、AMD、鴻海、緯創等需求為多少，回頭交叉比對。

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