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還沒找齊！金管會徵虛擬資產監事員　月薪近7萬

▲行政院已指定金管會擔任「具金融投資或支付性質」虛擬資產的主管機關，金管會也祭出月薪近7萬元徵才，要找虛擬資產監理員，第一階段徵才3人，尚未找齊。（圖／記者顏真真攝）
▲行政院已指定金管會擔任「具金融投資或支付性質」虛擬資產的主管機關，金管會也祭出月薪近7萬元徵才，要找虛擬資產監理員，第一階段徵才3人，尚未找齊。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

行政院已指定金管會擔任「具金融投資或支付性質」虛擬資產的主管機關，金管會也將推動虛擬資產管理專法立法，預計明年6月前把專法草案送交行政院。不過，由於虛擬資產交易監管範疇廣，金管會對專業人才需求也迫切，4月初首度列出徵才需求，祭出月薪新台幣6萬8857元以上，徵求3名虛擬資產監理研究員。不過，金管會主委彭金隆今（12）日表示，第一階段要3人，目前只找到2人，會再努力找。

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彭金隆今日赴立法院財政委員會進行虛擬資產洗錢防制、虛擬資產專法等相關議題，進行專案報告。根據金管會提交給財委會的書面報告提到，數位時代發展趨勢下，虛擬資產及交易業務事業（VASP）迅速發展同時，也因虛擬資產具匿名、跨境及不易追蹤的性質，容易成為詐騙活動的溫床，因此，各國已開始加強監管，以防止VASP淪為不法利用工具。

金管會也奉行政院指定擔任「具金融投資或支付性質」虛擬資產的主管機關，即開始參考國際趨勢，以洗錢防制為基礎，採漸進強化業者管理及消費者保護策略逐步納管。虛擬資產業是新興的行業，國際都認同未來是需要有執照的行業，先採登記制納管。

專法制定之後，未來金管會也將擔任虛擬資產的「投資及交易」面的主管機關。金管會推動虛擬資產管理專法立法將以4大階段進行，達到有效納管市場行為，今年12月底前，研提虛擬資產管理專法條文草案，預計明年6月前把專法草案送交行政院。

金管會證期局在今年4月已公布相關徵才條件，虛擬資產監理員須有金融、會計、企管、經濟、法律財經組等碩博士學位，並具有相關工作經驗者。工作內容主要是針對虛擬資產平台及交易業務的洗錢防制管理、企劃、研究、發展與資料蒐集，同時也要針對國內外金融監理及服務等法規，進行蒐集、整理及編譯等。

今日就有立委詢問金管會人才找到沒？彭金隆表示，我們很努力很努力的找，我們第一階段要3個，找到2個，立委進一步追問3個夠嗎？彭金隆回應「當然不夠」，還會繼續再找，因為是分階段給人力，今年3個已努力找尋中。

不過，據了解，依規定所有金管會的人員，包含配偶、未成年子女，都不得買股票或其他金融商品，到職前持有，可在1年處分完畢。

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