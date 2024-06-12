還沒找齊！金管會徵虛擬資產監事員　月薪近7萬

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金管會也奉行政院指定擔任「具金融投資或支付性質」虛擬資產的主管機關，即開始參考國際趨勢，以洗錢防制為基礎，採漸進強化業者管理及消費者保護策略逐步納管。虛擬資產業是新興的行業，國際都認同未來是需要有執照的行業，先採登記制納管。
專法制定之後，未來金管會也將擔任虛擬資產的「投資及交易」面的主管機關。金管會推動虛擬資產管理專法立法將以4大階段進行，達到有效納管市場行為，今年12月底前，研提虛擬資產管理專法條文草案，預計明年6月前把專法草案送交行政院。
金管會證期局在今年4月已公布相關徵才條件，虛擬資產監理員須有金融、會計、企管、經濟、法律財經組等碩博士學位，並具有相關工作經驗者。工作內容主要是針對虛擬資產平台及交易業務的洗錢防制管理、企劃、研究、發展與資料蒐集，同時也要針對國內外金融監理及服務等法規，進行蒐集、整理及編譯等。
今日就有立委詢問金管會人才找到沒？彭金隆表示，我們很努力很努力的找，我們第一階段要3個，找到2個，立委進一步追問3個夠嗎？彭金隆回應「當然不夠」，還會繼續再找，因為是分階段給人力，今年3個已努力找尋中。
不過，據了解，依規定所有金管會的人員，包含配偶、未成年子女，都不得買股票或其他金融商品，到職前持有，可在1年處分完畢。