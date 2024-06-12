許瑋甯深夜搭計程車「猛拍車窗驚恐求救」 林柏宏詭譎笑讓人發寒
許瑋甯在台劇《都市懼集》搭計程車遭遇恐怖詭事，情節令人發毛，15秒短預告「卡司篇」一開頭就是許瑋甯猛拍車窗、驚恐求救的表情，她表示：「今天出門不管是工作、上下班或是學生上下課，都可能會搭到計程車，但在跟司機先生短短相處的這一段路途中會發生什麼事情，我覺得這是有很多故事可以延伸的。」
記者林奕如／台北報導
《都市懼集》主視覺延續前導視覺詭譎、手繪、大塊拼貼及高反差的畫面處理，主視覺以更加神經質的狀態呈現。主視覺上的吸睛焦點之一，是林柏宏的詭譎笑容，劇中他熱情地主動出擊，幫美女路人拍網美照，精心設計完美拍照的角度，但詭異的笑容也笑到讓人心裡發寒，對此他透露：「我飾演在城市騎著腳踏車到處徘徊的男子，一開始以為會在城市夜晚發生浪漫邂逅的一天，但是沒想到劇情急轉直下，會有什麼發展，就請大家期待。」
而在主視覺上亦有恐怖表情的黃河，此次飾演高級餐廳主廚，他提到當初對於這個劇本印象深刻：「我的餐廳是評價非常高、獲得許多網友推薦的店，卻遇到了對味道非常講究的客人，於是有了意想不到的情節，在表演上我也展現跟以往不同的方式。」
該劇集結多位金馬、金鐘卡司，主視覺文案以「都市裡細思極恐 潛藏在你我身邊的幽暗惡意」，勾起網友好奇。預告中被血噴滿臉的謝麗金，畫面十分震撼嚇人，她透露此次飾演在商旅中工作的人，「大家應該都有住過旅館吧？不會好奇入住每個房間之前，曾經發生過什麼事嗎，劇情絕對讓你意想不到」。該劇集結78位卡司、共34集極短篇的新型態短影音台劇，驚悚詮釋「沒有鬼的恐怖故事」。
※【NOWnews 今日新聞
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