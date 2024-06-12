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敬業到心疼！籃籃爬18米電塔狂尖叫　一停機噴淚：誰說不恐怖　

▲籃籃在《綜藝新時代》中爬電塔，下來之後忍不住落淚。（圖／翻攝自籃籃IG、民視綜藝娛樂YouTube）
▲籃籃在《綜藝新時代》中爬電塔，下來之後忍不住落淚。（圖／翻攝自籃籃IG、民視綜藝娛樂YouTube）

記者李欣容／綜合報導

27歲「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟），不僅是全球首位在中華職棒、南韓職棒、美國大聯盟擔任開球嘉賓的藝人，還是史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊員。籃籃一路上的努力有目共睹，1年前她在節目《綜藝新時代》中克服恐懼，爬上18米高的電塔，下來之後直接爆哭，那陣子也是她工作滿檔的時期，看得出壓力不小。

籃籃1年前在節目《綜藝新時代》中跟著主持團隊造訪台電挑戰職人，該集節目中，跟著職人的指示，爬上電塔敲鐘，這是職人檢定的一環，要在18米高的地方手放開敲鐘，表示有膽量。籃籃在爬的過程中不斷尖叫，「好恐怖！」

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▲籃籃在節目上總是最努力，相當敬業。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂YouTube）
▲籃籃在節目上總是最努力，相當敬業。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂YouTube）
而在爬電塔前，籃籃先挑戰爬電線竿，過程中她不斷尖叫，職人要她先往後躺放鬆休息，但她身體僵硬不敢向後，最後僅爬到3層樓高的地方便往下。後來挑戰爬上18米高的電塔敲鐘，籃籃爬到一半沒力，還撞到腳，幾度尖叫失聲，「誰說這個不恐怖！」還不斷告訴自己可以做到，最後順利敲到鐘，下來之後她全身虛脫，搞笑說要先搭高鐵回家，幕後花絮中她直接爆哭，讓許多觀眾留言，「太敬業了」、「真女神」、「籃籃一定會紅的」。

籃籃日前在IG開放粉絲提問，有人聊到當學生沒錢的話題，籃籃分享自己升大學那年，因為需要機車通勤，去鞋店打工3個月存錢買車，每天都要彎腰幫客人穿鞋，阿嬤到店裡看到她認真工作的模樣，還忍不住落淚。

▲籃籃唸大學後開始學著獨立，只要下定決心就會全力達到設定的目標，造就她現在擁有的成就。（圖／籃籃臉書）
▲籃籃唸大學後開始學著獨立，只要下定決心就會全力達到設定的目標，造就她現在擁有的成就。（圖／籃籃臉書）

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