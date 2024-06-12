OL上班12小時累翻！北捷坐博愛座遭2長者逼讓位 崩潰頭撞柱濺血
博愛座爭議再添一樁！昨（11）日有民眾搭乘台北捷運目睹，前往北投的車廂內，突然有位80歲老婦人，一上車就手指博愛座的女子要求讓位，而後者當下告知自己已經上班12小時相當疲累需要休息，沒想到下秒又出現另一位老人與老婦人答腔，要求讓位，最終雙方動手扭打，驚動警方到場處理，女乘客更因此崩潰拿頭撞擊柱子，現場濺血。
記者潘毅／綜合報導
一位網友昨日於社群平台Threads發文，在駛向北投的捷運車廂內目睹因為博愛座產生爭執的事件，一名80歲老婦人，上車就要博愛座上的女生（林女）讓位，「女生當下有告知上班12小時很累需要座位休息一下，結果老婦人一直以年紀倚老賣老逼著女生讓位，後來又出現了另一位老人（李男）和老婦人一搭一唱，並用手指一直指著女生的鼻子逼著女生讓位，最後女生受不了雙方扭打在一起。」
原PO認為，動手真的不對，「但博愛座真的不是給你們這些倚老賣老的老人使用的，是給每一個『有需要的人』，也希望不要讓這個女生留下什麼陰影，但真的不提倡『動手』，雖然今天如果是我一直被別人指著鼻子辱罵也可能受不了。」
事件鬧大後，雙方在復興崗站下車，現場由站長與保全進行協調，李姓男子聲稱，自己目睹一位女長者要林女讓位，但林女不從，自己才會上前要求林女讓座，不料林女竟突然攻擊他的手臂和額頭。
李男隨後表示，只要林女道歉便不追究，不料林女道歉之後，突然朝向站內柱子衝撞多次，當場血流不止，站長見狀趕緊通知救護車和捷警請求協助，經派員到場後告知雙方當事人相關權益，林女和李男都表示暫不提告。
事件曝光也引發網路譁然，許多網友紛紛搖頭，所謂「博愛座」是給有需要的人使用，而非老人專屬座位，再加上道德綁架事件層出不窮，也讓廢除博愛座的輿論聲浪再度升溫。