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全台設置AI運算中心恐電不夠？技嘉董座葉培城：其實不用擔心

▲技嘉今（12）日召開股東會，董事長葉培城除了提到今年下半年營運不會太差，會優於上半年外，會後被問及AI運算中心恐帶來供電壓力問題，他則表示，其實不用擔心。（圖／品牌提供）
▲技嘉今（12）日召開股東會，董事長葉培城除了提到今年下半年營運不會太差，會優於上半年外，會後被問及AI運算中心恐帶來供電壓力問題，他則表示，其實不用擔心。（圖／品牌提供）

記者魏妤庭／台北報導

顯示卡大廠技嘉今（12）日召開股東會，董事長葉培城表示，今（2024）年下半年不會太差，會優於上半年，傳統PC通路回溫。另短期內以AI伺服器的強勁成長為主，AI PC則在下半年可能會有一些量，但相關換機需求要到明年才清楚一點。此外，會後被問及建設AI運算中心為台灣帶來供電壓力問題，他則表示，廠商都有跟政府溝通，其實不用擔心。

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技嘉今日召開股東會，葉培城談及營運情況表示，今年下半年不會太差，會優於上半年，其中傳統PC通路已經逐漸回溫，不過成長幅度仍需再觀察。另提到一般型伺服器與AI伺服器的消長情況，他則表示，一般型伺服器受到AI伺服器預算排擠效應還是存在，一般型伺服器稍被壓抑，需求未明顯回升，短期內還是以AI伺服器的強勁成長為主。

葉培城表示，關於旗下的AI PC，已逐步釋出新品搶市佔率，但市面上尚沒有真正出現育其中的換機潮，各家廠商仍在爭奪話語權，可能要等到下半年才會開始浮現更清晰的終端需求，明年才會比較明顯，並強調趨勢跑不掉。此外，被問及輝達最新架構GC200伺服器何時出貨，他表示，預計在今年第4季或明年第1季出貨，整體還不會那麼快，目前還在樣品階段。

針對不少科技公司來台建設AI運算中心，台灣是否有足夠的供電能力，也成了外界關注的焦點。對此，葉培城表示，就生產角度來看，每個廠商都有跟政府來做溝通，這應該不至於有太大問題，更直言「其實不用擔心」。

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