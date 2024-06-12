助攻花東旅遊！台鐵蒸汽火車回歸　仲夏寶島號開賣

助攻花東觀光，2024年仲夏寶島號蒸汽火車今（12）日上午10時，統一開放民眾訂購3趟次行程。今年度回歸由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至臺東，共開行3趟次(7月13日、7月27日、8月10日，均為星期六)，沿途停靠玉里、富里、池上、山里及臺東等站。
記者許若茵／台北報導
台鐵分享，乘著仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，旅程中除拜訪有稻米之鄉美稱的富里站外，更停靠作家劉克襄形容為「傳說中到不了的車站」之山里站，一同造訪和車站一樣隱身在山谷裡的白色小教堂；在欣賞花東地區田野山嵐景緻相互輝映之際，又可享受各站特色小農市集及參訪古典建築之美，一起來趟夏季鐵道深度小鎮旅行吧。
台鐵指出，每張票單一售價1388元整，憑車票於搭乘日當天，更可獲得精美特製紀念品；另外為使旅客能順利參與活動，於7月13日、7月27日、8月10日計3日，加開新自強號5262次(臺北站6:55開；10:00到達玉里站) 。
台鐵也說，除在網頁加購、亦可於活動日前30日至開行前5日，憑2024仲夏寶島號4666次車票至各站售票窗口購買，活動行程隔日加開新自強號5265次(臺東站16:02開；20:22到達臺北站)，可於活動日前30日至開行前5日，憑2024仲夏寶島號4666次車票至各站售票窗口購買。