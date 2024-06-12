越旅航空搶攻台灣旅遊熱潮！台北直飛富國島首開通　好康一次看

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越南地形狹長，北、中、南區各具旅遊特色，近年來最熱門、討論度最高的當屬富國島，旅遊熱度從去年延燒至今依然沒有退燒，堪稱是越南新興旅遊點。看好富國島的發展潛力與商機，航空業者也積極佈局台越市場以搶攻商機。
繼國籍的星宇航空將於7月開航「台北－富國島」航線，越籍的越旅航空也將在8/1開航「台北－富國島」航線，初期以定期包機方式營運，每週飛航3班次，航班時刻午去午回，無論是業者團體操作或是自由行旅客，皆有利規劃行程。
台中可直飛！開航順化及峴港
越旅航空台灣總代理喜滿客旅遊總經理陳錦暢指出，疫情過後台越雙邊交流益加熱絡，帶動機位需求增加，越旅航空開航後，有助紓緩機位供不應求的現況。他接著表示，「台北－富國島」航線開航後，8月還將接續開航「台中－峴港」、「台中－順化」航線，峴港航線每週飛航2班，順化航線每週飛航1班，中出航班提供中部地區旅客更便利的飛航服務，除了可直飛越南之外，還可以峴港、順化雙點進出，有利業者及旅客靈活安排行程。
陳錦暢表示，為了更完整佈局台灣市場，繼「台北－富國島」、台中－峴港/順化」航線開航後，越旅航空將繼續開航「台北－峴港」、「高雄－富國島」、「高雄－峴港」、「台中－富國島」等航線，或航線申請程序順利的話，可望在今年底前開航上述航線。另外，預計在2025年的第一季開航「台北－胡志明」、「台北－河內」航線，屆時航網佈局更加完善。他接著指出，開航以後會加強與業者的合作，包括在台北、台中等各地舉辦說明會，讓業者對越旅航空有更深入的了解，同時有助產品的包裝規劃與銷售。
看好台越交流密切！越旅航空由越南最大旅遊集團營運
2020年12月開始營運的越旅航空，由越南最大的旅遊集團—越旅控股所創立，是越南第6家航空公司，第3家民營航空公司，目前以胡志明、河內為其主要樞紐，現有國內航線有胡志明往返河內、峴港、富國島、歸仁等航點，以及河內往返峴港航點，國際航線則有曼谷、澳門航點，另外還有日本包機航線，台灣是繼泰國、澳門、日本之後，越旅航空所選擇進軍的國際市場。
陳錦暢表示，越旅航空進軍台灣市場，一大原由在於看好台越之間交流暢旺，市場發展前景具潛力。根據交通部觀光署的數據資料顯示，2023年訪越台灣旅客人數超過85萬人次，不僅超越2019年疫情前的水平，同時位居東南亞排名第一的旅遊目的地，說越南是東南亞地區近年來最夯的旅遊點，一點也不為過。
新生力軍越旅航空如何脫穎而出？
目前台越航線多家航空飛航、眾家爭鳴，新生力軍越旅航空如何脫穎而出？陳錦暢認為，相較於其他航空公司，越旅航空擁有越籍航空完善的越南境內航網優勢，透過胡志明市、河內等樞紐航點，旅客可輕鬆轉機前往越南各地，不僅有助於業者開發更多元、深度旅遊的行程，旅客也能更彈性的規劃行程，輕鬆暢遊越南。
他接著指出，越旅航空不僅擁有完善的境內航網，更以傳統航空的服務規格，提供旅客餐食、行李託運等服務。同時，越旅航空提供低成本航空的票價結構，推出具競爭力的優惠票價，讓旅客在享受傳統航空服務的同時，也能享有親民的價格。
越旅航空目前飛航機隊以空中巴士A321-200為主力營運機隊，目前有3架A321機型，另有2架準備交機中，機隊平均機齡為6年，機上座位數約210個，去年整體載客率超過8成，今年還高達9成，其具備的市場競爭力，可說是不言而喻。
越旅航空提供傳統航空的服務之外，其一特色是活潑、具創意，例如空服員服飾會因應特別活動或節慶有所調整，好比日本包機航班首航時，空服員穿著日式和服，帶給旅客不同視覺享受與飛行服務，而空服員制服的黃、藍色調，也展現越旅航空的蓬勃活力。此外，不定期在航班上舉辦抽獎活動，帶給旅客別樣驚喜。