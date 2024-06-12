壓力都在韓國瑜？覆議案送達立院 藍綠都喊話韓院長速召開協商
行政院針對立法院會日前三讀修正通過《立法院職權行使法》、《刑法》部分條文等案提出覆議，政院昨下午5時30分將覆議函公文送至立法院。國民黨立院黨團今（12）日表示，昨天已發函立法院長韓國瑜進行朝野協商，將請行政院長卓榮泰接受立委質詢，說明窒礙難行之處到底在哪。民進黨團總召柯建銘則說，希望在野黨立委冷靜看覆議7大理由，讓覆議案通過。
記者莊蕙如／台北報導
柯建銘今表示，希望立法院長韓國瑜盡速召開朝野協商，討論時程安排，過去立法院覆議案常常有，一切按照程序來處理，相對單純，大家不用諜對諜、互相猜疑，沒什麼好爭辯的，過去曾經處理過10多個覆議案，他都在場，最有名的是2002年《財劃法》覆議案成功。
柯建銘說，希望在野黨立委冷靜看覆議7大理由，讓覆議案通過，若覆議案未通過，等總統公告實施後，民進黨團跟相關單位一定會提釋憲。
國民黨立院黨團總召傅崐萁今指出，今天的程序委員會將討論把行政院覆議列入周五院會的報告事項，並在下周院會討論和議決，昨天下班前黨團也已經請立法院長韓國瑜召集黨團協商，也會要求行政院長卓榮泰到院會進行說明並備詢。
傅崐萁說，覆議案從送達立法院後，15天內要來完成程序，希望大家可以依照憲政慣例，將覆議案議決，同時呼籲卓榮泰，剛就職行政院長就提出覆議案，這是對國會自治提出高度質疑，對代表百分之百民意的國會不友善，國民黨團深表遺憾。
傅崐萁也呼籲總統賴清德不要再迴避相關的問題，藉由群眾運動來對在野黨騷擾，希望民進黨不要再用這種方式對付在野黨立委。