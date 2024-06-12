聞「藍鳥」對決「青鳥」柯文哲笑噴 曝宣講活動民眾黨不缺席
國會改革話題延燒，民進黨喊出「青鳥走出台北」，國民黨也不甘示弱發動下鄉宣講，藍鳥對決青鳥態勢底定。台灣民眾黨主席今（12）日被媒體問到此事時，則是忍不住嘴角上揚，邊笑邊說：「你剛才講一講我就突然笑出來，哈哈哈……。」不過，他也透露民眾黨不會缺席，待覆議案投票日確定就會正式規劃宣講活動。
記者林詠青／台北報導
民眾黨主席柯文哲今天在黨政會議後被媒體堵訪，媒體追問，針對國會改革法案爭議，藍綠兩大黨都已安排下鄉宣講，本週六雙方人馬更將在台南狹路相逢，呈現藍鳥對決青鳥的態勢，民眾黨是否也有相關規劃？
柯文哲一聽聞藍鳥要對決青鳥，則是禁不住嘴角上揚，笑說「你剛才講一講我就突然笑出來。」接著哈哈大笑了好幾聲。柯文哲表示，民眾黨的下鄉宣講活動要問黨團主任陳智菡，「她在規劃」。待覆議案投票日期拍板後，相關活動細節都會出爐。
至於外傳新竹市基層提出要罷免市長高虹安？柯文哲則先嘆了一口氣，接著強調「她要有哪個地方做不好才去罷免嘛！」淪為純粹的政治口水戰沒有意義。
有關民進黨質疑，若藍白的財劃法修法通過，將影響租屋跟育兒津貼財源，柯文哲則反酸民進黨政府全民普發6000元的時候，就說超徵稅收、政府有錢，現在要修改20年沒修過的財劃法法條，馬上說沒錢，真的是「奇怪了」。