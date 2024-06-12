快揪團玩梨山！「20人以上團客」3天2夜旅遊 1條件最高補助1萬元
為提升大梨山整體住房率及在地觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處邀台中市政府，以及在地業者研議振興大梨山觀光，宣布即日起至9月底前，超過20人的團體住宿梨山當地合法旅宿2晚，只要其中一晚住宿梨山賓館每團可領取一萬元的旅遊獎勵金。
記者林莞茜／綜合報導
由梨山賓館營運回饋金所成立的「社團法人台中市高山觀光與文創發展協會」，提出100萬元獎勵補助，提供給到20人以上團體到大梨山旅遊3天2夜，其中住宿梨山賓館一晚，另一晚可住宿其他合法旅宿，每團即補助新台幣1萬元，盼能重振大梨山觀光。
參山處長曹忠猷表示，距離暑假剩不到20天，但目前整體訂房率只有3成左右，為振興高山暑假旅遊旺季，讓人潮回籠，參山處與市府積極邀集地方討論，協調由梨賓營運回饋金成立的台中市高山觀光與文創發展協會主動提出振興方案百萬獎勵團客到梨山。
梨山賓館副總經理林閔政也說，，受0403花蓮地震以來，許多人誤會梨山不能進去，事實上，到梨山旅遊的交通順暢，目前大梨山繁花盛開、風景優美，但這一波影響，是梨山賓館營運10年來比颱風還令人擔憂的窘境，盼這次的獎勵補助，刺激一波民眾到梨山旅遊。