黃國昌批賴清德「曲解憲法」：是不能來還是不想來？

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黃國昌表示，根據釋字第585號解釋，立法院為有效行使憲法所賦予之立法職權，本其固有之權能自得享有一定之調查權，本次修法完善調查權及聽證權之行使規範，並完備人事同意權之審查程序，俾利立法委員行使經釋字認可之民意機關之權責。請問民進黨連過去朗朗上口的釋字第585號解釋，全部都忘記了嗎？
黃國昌指出，行政院說「修法過程明顯瑕疵不符民主」，這完全驗證卓榮泰自以為太上皇機關的心態，不僅掌有違憲審查權，還可以對立法院審議程序指手劃腳，更離譜的是完全昧於事實。本次修法完全按照現行法規，經過委員會審查，也開了公聽會、黨團協商，到了院會逐條表決，沒想到行政院卻不願意遵守多數立委代表要推動國會改革的民意，反而意圖少數凌駕多數，「打著民主反民主」，擴權認定修法違憲。
黃國昌請教民進黨，過去八年多有多少法案強行輾壓，靠著自己多數，一分鐘、六分鐘、甚至完全沒有經過討論、沒有開公聽會就直接逕付二讀，輾壓表決過關，這些程序對於民進黨來說，又算什麼？
黃國昌再批，在野黨邀請賴清德總統至國會國情報告，是依照立法院職權行使法與憲法增修條文所訂定，賴清德總統可以如此曲解憲法嗎？答應要到國會報告、接受立法院的國情質詢，不正是賴清德去年競選親口允諾的嗎？難道賴清德總統現在是在自打臉，說自己去年在競選政見辯論會的承諾違憲？
黃國昌質疑，民進黨難道真的是「選前山盟海誓，選後只剩下歹勢？」還是選前為了騙選票不違憲，選後就變違憲？到底是不能來，還是不想來？請問賴清德是不用負責還是不想負責？如果總統連國情報告都不來，毫不尊重代表民意的立法院，遑論對人民負責。
黃國昌進一步質疑，行政院上週院會後所發出的圖卡，覆議理由七提到「國會改革後『懷疑』官員就可以課刑責」，昨天翻完整本覆議理由書，針對這一點竟然隻字未提。顯然行政院已經淪為中央廚房、散播假訊息的中心，面對這樣覆議理由，民眾黨團的立場絕對會予以否決。