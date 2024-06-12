影／泰國同志驕傲月！超夢幻彩色大遊行曝　LGBTQ變裝上陣

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為什麼今年活動特別盛大？
今年的同志驕傲月對泰國同志來說意義重大，因為今年有望成為同婚結婚法案通過的第一年。泰國眾議院3月底通過歷史性的法律修正草案，修改民事和商事法（Civil and Commercial Code）草案，讓同性伴侶在減稅、幫伴侶簽急救同意書、繼承伴侶的遺產及領養小孩上，可享有和異性戀婚姻一樣的權利。
民事和商事法修正草案目前在等待參議院表決，參議院通過後再交由泰王同意，接著法案在王室公告後要等120天，法律才生效。預計今年底前，泰國同婚可以宣告正式上路。
200公尺長彩虹旗飄揚！同志驕傲月已有25年歷史
曼谷首次為LGBTQ+群體舉辦大型慶祝活動是在1999年，當時被稱為曼谷同性戀節。此後這個節日沒落了幾年，但近年來又重新興起，部分原因是2020年青年領導的大規模抗議活動呼籲根深蒂固的社會變革。
本次活動可以看到眾人舉起超過200公尺長的彩虹旗，以及許多支持者打扮得十分華麗，上街熱烈支持。27 歲的昆查諾汗提蓬（Kunchanok Khantiphong）接受採訪時說：「這次遊行對於泰國 LGBTQ 群體來說是一個里程碑，我有男朋友了，我們計劃明年結婚，屆時法律應該已經通過了！」而他的男朋友則在他受訪時，在遊行中拍照。
此次遊行從國家體育館（National Stadium）出發，上千名民眾高舉著象徵多元的彩虹旗或是彩虹意象的各式小物，一路遊行到尚泰世界（CentralWrold）前，現場氣氛非常快樂，而歡樂的氣氛則將充滿整個六月。