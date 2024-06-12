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影／泰國同志驕傲月！超夢幻彩色大遊行曝　LGBTQ變裝上陣

▲本次活動可以看到眾人舉起超過200公尺長的彩虹旗，歡慶泰國同志驕傲月。（圖／翻攝自影片）
▲本次活動可以看到眾人舉起超過200公尺長的彩虹旗，歡慶泰國同志驕傲月。（圖／翻攝自影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

本月是泰國的同志驕傲月（Pride Month），由多個泰國LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）團體組成的主辦單位從6月初便展開同志驕傲彩虹大遊行（Pride Parade），現場氣氛十分熱鬧，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）也到場支持。

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《美聯社》報導，成千上萬的人潮參與本月的同志大遊行，主要遊行地點位於曼谷市區的精華地段暹羅區（Siam），主辦單位希望把同志驕傲大遊行打造成像潑水節或水燈節這樣知名的傳統活動。另外，今年活動擴大舉辦，有展覽和演唱會等，範圍不只限於曼谷，泰國各地都有城市響應。

▲成千上萬的人潮參與本月的同志大遊行。（圖／翻攝自影片）
▲成千上萬的人潮參與本月的同志大遊行。（圖／翻攝自影片）
為什麼今年活動特別盛大？

今年的同志驕傲月對泰國同志來說意義重大，因為今年有望成為同婚結婚法案通過的第一年。泰國眾議院3月底通過歷史性的法律修正草案，修改民事和商事法（Civil and Commercial Code）草案，讓同性伴侶在減稅、幫伴侶簽急救同意書、繼承伴侶的遺產及領養小孩上，可享有和異性戀婚姻一樣的權利。

民事和商事法修正草案目前在等待參議院表決，參議院通過後再交由泰王同意，接著法案在王室公告後要等120天，法律才生效。預計今年底前，泰國同婚可以宣告正式上路。

▲泰國總理賽塔到場支持同志驕傲月。（圖／翻攝自影片）
▲泰國總理賽塔到場支持同志驕傲月。（圖／翻攝自影片）
200公尺長彩虹旗飄揚！同志驕傲月已有25年歷史

曼谷首次為LGBTQ+群體舉辦大型慶祝活動是在1999年，當時被稱為曼谷同性戀節。此後這個節日沒落了幾年，但近年來又重新興起，部分原因是2020年青年領導的大規模抗議活動呼籲根深蒂固的社會變革。

本次活動可以看到眾人舉起超過200公尺長的彩虹旗，以及許多支持者打扮得十分華麗，上街熱烈支持。27 歲的昆查諾汗提蓬（Kunchanok Khantiphong）接受採訪時說：「這次遊行對於泰國 LGBTQ 群體來說是一個里程碑，我有男朋友了，我們計劃明年結婚，屆時法律應該已經通過了！」而他的男朋友則在他受訪時，在遊行中拍照。

▲27歲的昆查諾汗提蓬開心地受訪。（圖／翻攝自影片）
▲27歲的昆查諾汗提蓬開心地受訪。（圖／翻攝自影片）
此次遊行從國家體育館（National Stadium）出發，上千名民眾高舉著象徵多元的彩虹旗或是彩虹意象的各式小物，一路遊行到尚泰世界（CentralWrold）前，現場氣氛非常快樂，而歡樂的氣氛則將充滿整個六月。

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