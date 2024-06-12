林柏宏是舊情人！大元《愛的噩夢》直白問：你是不是還喜歡我
林艾璇（大元）以導演廖明毅新作《愛的噩夢》首度入圍台北電影獎最佳女配角獎，片中，她飾演林柏宏高中時曾經暗戀的同學，多年後在職場巧遇，重啟緣分，只不過，林柏宏的角色當下正被另一半「控制」，她也因為即將嫁給交往多年的男友，對未來感到茫然。私下大元和歌手鼓鼓（呂思緯）感情穩定，今年3月更求婚成功，對於舊情人和第三者的看法，大元笑說第三者是「該死的存在」，而舊情人則是無法再當朋友。
記者李欣容／台北報導
大元在劇中角色甜美溫柔又多情，單刀直入詢問林柏宏：「你是不是還喜歡我啊？」彷彿一再曖昧勾引。對比現實中的自己，大元說：「我覺得個性上的活潑程度和主動方面，其實跟我本人滿相似的；唯一不同的是在表達悲傷情緒的同時，還要控制好表情，例如眼睛必須瞪大，講話要抑揚頓挫；因為導演希望她（角色）更加平穩、沉著，這些部分下滿多功夫調整的。」
如何看待「舊情人」和「第三者」？大元自我分析，「舊情人」是無法再聯繫當朋友，畢竟彼此間都有對方喜歡的特質，如果繼續聯絡的話很容易舊情復燃。至於「第三者」，她笑稱是「該死的存在」，當然，如果不知自己是第三者的無罪。
此次與號稱細節控的導演廖明毅合作，大元印象深刻：「每個走位的點都要盡量準確之外，我覺得最有挑戰的，還是導演希望在講到哪個字的時候，可以剛好落淚，於是全世界的人，都在寒流來襲的凌晨在河堤等待我的眼淚。」《愛的噩夢》由廖明毅執導，林柏宏、謝欣穎、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）及黃宣共同主演，將於7月12日全台上映。