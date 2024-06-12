「仁來瘋」到日本！黃仁勳訪日必吃這間拉麵店 最愛口味曝光
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前來到台灣停留長達了兩週的時間，在台灣掀起了炫風，從言談到用餐地點，都引起極大矚目，外媒更創了新詞「仁來瘋（Jensanity）」，來形容這波黃仁勳熱潮。不過不僅在台灣，就連日本也都「仁來瘋」，東京一間拉麵店就因為曾被黃仁勳提起，使得客人大增，店長直呼真的很感謝。
國際中心徐筱晴／綜合報導
黃仁勳日前來台參加6月4日舉行的台北國際電腦展「COMPUTEX 2024」，待在台灣約兩週的時間，期間走訪各大餐廳、小吃和夜市，所到之處立刻爆紅。而黃仁勳不僅在台灣掀起炫風，日本先前就已經感受到「仁來瘋」。
據《全日本放送》報導，黃仁勳2021年在展示AI工具的功能時，提到了一間位於東京港區的拉麵店「九州じゃんがら赤坂店」，黃仁勳透露，每當他訪日時，都會到這間拉麵店用餐，這也使得該間拉麵店聲名大噪。
該間拉麵店店長田村忠宏表示，非常驚訝黃仁勳在展示AI工具時，提到了他的店，「這件事情是熟知IT的朋友告訴我的，仔細想想他的確來過幾次」。田村忠宏還透露，黃仁勳每次來用餐時，最喜歡點加滿所有配料的豚骨拉麵。
而黃仁勳的到訪，也使得拉麵店知名度大幅提升。田村忠宏表示，「很多客人來吃麵的時候，都會討論『這就是黃仁勳來過的店』，來客數增加了不少」，直呼黃仁勳真的是幫了大忙，十分感激他。