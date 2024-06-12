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全家「神秘機關」爆紅了！10萬人朝聖超隱密　眾逛20年不知情

▲全家在台灣是超商第二大龍頭，一條街上也能看到好幾家門市，是民眾生活不可或缺的商家。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲全家在台灣是超商第二大龍頭，一條街上也能看到好幾家門市，是民眾生活不可或缺的商家。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣超商密度非常高，常常一條街就能看到好幾家不同品牌的超商，而且距離都非常近！其中又以全家以及7-11的數量最多，然而超商雖然在我們生活中已經不可或缺，但仍然有許多隱藏機關、服務不見得每個人都知道。近日網友分享自己去全家的時候，意外發現全家店內有神秘機關，影片曝光之後，直接大爆紅，有10萬人朝聖按讚。

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一名網友在社群「Threads」貼文指出「該不會只有我現在才知道可以這樣？」只見該網友貼出一則5秒影片，是在全家的三明治、飯糰區，而該網友突然伸手拉了分類食物的「塑膠片前端」，結果本來在架子比較後方的握便當突然快速的往前衝，直接輕鬆拿到。

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▲網友分享自己去全家買東西時，發現三明治、飯糰區的間隔塑膠片前端可以拖拉，就可以輕鬆把後方食物送到前方，引爆熱議。（圖/Threads）
全家的神秘機關曝光之後，貼文瞬間在Threads爆紅，不少人紛紛朝聖表示「白活了20年，根本不知道」、「有一次就有一個飯糰在超後面，直接不想買了哈哈哈哈哈，竟然有這招」、「太好笑了啦，真的不知道這件事」、「我只能說！全台灣可能除了店員，真的只有你知道」、「看讚數就知道有多少人不知道，這真的很難發現」、「超級難發現這個機關的阿，誰會沒事去拉間隔的塑膠片啦！」

全家「神秘機關」大爆紅！店員揭用途：沒事不要亂拉

而這個全家藏在三明治、飯糰的隱藏機關真的話題度非常高，討論到全家「Threads」的小編都出面回應「這樣都被你發現？這就是伸縮自在的愛」，還被反骨男孩老闆酷炫留言吐槽「好中二的回覆」笑翻不少網友。

《NOWnews》記者也實際訪問全家店員，店員透露「那個機關是方便店員在整理排面所使用的工具，正常如果店員有做好排面的工作的話，顧客基本上不會去拉，沒事也不要去玩這個東西。」店員強調「那個東西也沒有多堅固，如果民眾真的需要使用，拉完也要輕放，不要像打彈珠一樣直接放手，很容易斷掉。

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▲網友搞笑跑到7-11也想尋找跟全家一樣的神秘機關，結果在冷藏櫃前摸了個寂寞。（圖/Threads）
好笑的是，有網友還特地跑到7-11去查看是否也有這個功能，結果發現並沒有，關於這件事，記者過去曾經探班在7-11大夜班打工的同事，7-11的開放式冷藏櫃都是一層一層，每一藏的下方都有按鈕可打開拖拉出來，讓店員可以輕鬆補貨，由於7-11冷藏櫃的縫隙都還蠻大，即便食物比較後面，民眾伸手拿也能輕鬆拿到，就不需要使用該機關囉！


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