不滿被吳欣岱喊「黑道」！館長提告求償10萬高院駁回 慘遭二連敗
曾代表台灣基進參選立委的醫師吳欣岱，2022年底在臉書批網紅「館長」陳之漢是黑道，」館長不滿，提出民事訴訟，要求吳欣岱賠償名譽損失10萬元、移除相關貼文，並在專頁公開並置頂刊登道歉啟事連續3日，館長一審敗訴，他上訴二審，高等法院二審今（12）日再度駁回館長的請求，館長依然敗訴。
記者何哲欣／台北報導
吳欣岱2022年12月4日在臉書「吳欣岱@台灣基進」發文稱「黑道的定義是什麼啊？成群結隊的有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派…自己成吉思汗裡面一堆有前科的不說。」到了當月13日又發文稱「還是你（指館長）捐幾百萬之後，就可以跟大徒弟開直播恐嚇別人『小心一點，不然就直接包一包起來？』幾百萬就能耍流氓，難怪很多黑道都轉型開直播賣東西。館長憤而提告。
一審法院審理後，駁回館長所有請求，館長上訴第二審。高等法院審理也認為，館長在臉書發表反黑金、反黑槍、反黑道，要求政府嚴懲組織犯罪成員，並表示要參與「黑道政府，蔡英文下台」遊行後，吳欣岱才會發表相關言論，此乃可受公評之事的合理評論，且館長多次受訪，都曾承認自己曾加入幫派，堪認吳欣岱有相當理由確信所謂的黑道言論為真實。