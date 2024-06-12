黃國昌揭沈伯洋欲監控「這3種人」！喊毛骨悚然：退回黨威權時代
民進黨立委沈伯洋日前提出要管好「第五縱隊」，引發輿論質疑是否要「監控人民」。民眾黨團總召黃國昌今（12）日大酸，沈伯洋要大規模監控範圍，包括立委、村里長、大學教授，令人毛骨悚然，這也是為何沒辦法放任「綠色新黨國」繼續恣意妄為下去。
記者莊蕙如／台北報導
黃國昌表示，沈伯洋要大規模開始監控所謂「第五縱隊」，這樣的主張讓人非常驚訝。他說，要被列入進行大規模監控的範圍，不僅包括立委，竟然還有村里長、大學教授，「真的令人毛骨悚然。」
黃國昌指出，這就像仿佛回到過去黨國威權體制「小心匪諜就在你身邊」時代，這就是為什麽沒辦法放任「綠色新黨國」繼續恣意妄為下去。
黃國昌直言，民進黨到底希望把台灣的民主拉倒退多少年？過去這麼久、這麼多人投入，希望人民可以活在自由法治社會，不用擔心被國家監控、被黨國貼上標籤、被國家機器進行迫害，結果竟然在民進黨第三度邁向執政時，「綠色新黨國」幽靈竟然又回來了，嚴重程度早就超越美國當時的麥卡錫主義，令人毛骨悚然。
黃國昌質疑，這到底是個人偏執的看法，還是真正反映民進黨主席賴清德的意志，希望賴清德必須站出來說清楚、講明白，「這是個人偏頗意見，還是代表正式民進黨現在主張？」