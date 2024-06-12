林秉聖成贏家！獲年度第六人和進步獎　領獎見恩師和老媽激動落淚

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林秉聖在獲獎後看到高教練現身，又吃驚、又開心，隨後激動落淚。他表示很感謝高教練高中3年的教導，直言對方就像是自己的乾爸爸，帶自己吃飯和看電影，幫助自己走過學生時期很重要的一段路， 也哭著感性表示：「他是在我什麼都不是的時候相信我的人，人生中有幾個夠了！」
談到今年加盟戰神隊，林秉聖坦言一路走來不容易，「大家都覺得我是要打先發才來的，在這個球隊被擺在第六人，我無怨無悔，能夠幫助球隊拿下勝利是最重要的。」林秉聖也說，外界在說的，其實自己都有在聽有在看，但這不是終點，他希望自己還能更進步。
年度進步獎方面，林秉聖和隊友陳文宏、曹薰襄以及中信特攻謝亞軒一起競爭，林秉聖最終再度獲獎。這次頒獎嘉賓是林秉聖的母親，「今年對他來說真的不容易，開季紛爭，網路留言不好聽，他回家卻總是笑嘻嘻的說：『媽，沒事，吃飯』，他不讓我和他爸擔心，從小他就一顆不服輸的心。他身高不好，常常不被看好，非常自律、默默苦練，他最強的不是球技，而是他的心志，這是我對他今年的感言。」
林秉聖說家人對自己來說很重要，爸爸、媽媽和哥哥從小到大自己的重要比賽無役不與，自己很少跟家人講自己挫折的事，希望他們都開開心心，希望自己可以更照顧他們。
卡森斯獲得人氣球星 感謝球迷
至於年度GM獎項，則由本季幫助台啤永豐雲豹本季一舉登頂的營運長顏行書獲得，他笑著吐槽：「本來我有準備得獎的感言，但看到高錦瑋的穿著和林秉聖的發言，自己可能要即興演出，因為他們將我們典禮的服裝和感言拉高到一個層次。」
而雲豹獲得的個人獎項還不只如此，洋將卡森斯獲選為本季人氣球星，雖然他已經離台了，但很有新的錄製影片感謝球迷，「這是一趟讓人難以忘懷的旅程，你們在我來到這裡就一直支持我，我對此永遠感激不盡。」