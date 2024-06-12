台南超紅火鍋「牛五蔵」台北分店將歇業 6/28前推溫體牛吃到飽
台南知名溫體牛火鍋「牛五蔵」去年在台北開設分店，讓不少北部人欣喜不用千里迢迢下府城，也能吃到道地的溫體牛火鍋，沒想到才剛滿1年就傳出歇業消息，店家在臉書粉專發布公告，由於租約到期，只營業到6月28日，不過在正式熄燈前，牛五蔵為了回饋粉絲祭出大優惠，每人1800元，即可享受全台獨有的「溫體牛吃到飽活動」。
記者葉盛耀/綜合報導
「牛五蔵」發跡於台南，曾在2022、2023年獲得米其林指南入選餐廳。其背景是台南老字號、被網友封為「台南必吃三大牛肉火鍋」的永康「劉家莊牛肉爐」，老店二代另於安平區創設「牛五蔵」，特色是把台灣溫體牛以日式火鍋，加上臺式熱炒等方式呈現，並主打全台唯一使用嚴選黑母肉牛。
「牛五蔵」開設的台北店就進駐富士大飯店內，當初還設計溫體牛冷藏物流專車，牛肉每日新鮮直送，再由主廚檢視並分切不同部位，並手切0.2公分薄片，且講究新鮮食材與每日現熬牛大骨高湯。在Google評論上，「牛五蔵」台北店有4.9顆星的高評價。
根據官方臉書訊息，「牛五蔵」因為租約到期，將只營業到6月28日，而在熄燈前還推出溫體牛吃到飽活動，每人1800元，就能吃到溫體牛火鍋吃到飽，有牛的多種部位包含內臟等，但無熱炒。另加900元，還有啤酒喝到飽。而記者致電詢問老闆劉伯翰，請教是否還有在北部開新分點的計畫，業者僅回覆「目前評估中」。