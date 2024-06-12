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變頻冷氣「最省電又涼裝法」曝！正解一堆人裝錯　台電、師傅認了

▲家中冷氣是否有沒有壞、也定期保養，但卻發現都吹不涼的情況出現呢？如果有的話，可能要檢視安裝位置是否正確！（圖/PPT）
▲家中冷氣是否有沒有壞、也定期保養，但卻發現都吹不涼的情況出現呢？如果有的話，可能要檢視安裝位置是否正確！（圖/PPT）

記者張嘉哲/綜合報導

日前梅雨季已經結束，也意味著炎炎夏日已經要到來！接下來白天的溫度即將開始飆高，民眾家中的冷氣可要開始動工。但你是否發現家中冷氣，明明冷氣沒有壞、濾網也有清洗等，但是怎麼吹都不會涼、冷房效果也不佳呢？這時候除了檢查冷氣是否故障外，也要趕快檢測自家冷氣是否根本安裝錯誤哦！

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一名網友在PTT貼文指出「家裡剛裝潢好，客廳的冷氣也有裝好了，去問原本的師傅是說以他的經驗這樣很OK，但朋友來到家裡之後看了覺得這個安裝方法迴風空間會不足。」只見貼出的照片，天花板上有設置一個凹槽，冷氣塞在裡面看上去非常美觀，不過由於上方的空間不知預留多少，這很可能造成「迴風空間不足，冷房效果會非常差」，造成冷氣耗電又不涼！

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▲冷氣安裝如果上方空間距離天花板太近的話，可能會造成「迴風空間不足」的問題，冷氣吹起來不涼，白白耗電。（圖/PTT）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「現在真的超多裝潢都設計這樣，真的超問號，你看你冷氣到時候怎麼維修跟清洗」、「設計師不意外，只注重美觀不注重迴風」、「現在很多設計師都超雷，只求美觀沒在管實用度，感覺就一定迴風空間不足啦」、「近幾年真的看到一堆這種設計，你這個前面出風口還沒擋，有的是整台冷氣都塞進去，不知道是要吹什麼。」

冷氣「迴風空間」是什麼概念？小心吹變頻冷氣電費還是飆漲

事實上，網友討論的迴風空間，就是冷氣上方有一個進風口會吸進室內的空氣，這可以讓冷氣知道「現在室內空間有沒有達到設定溫度，進而判斷是否要繼續送冷空氣」，如果吸入空氣溫度偵測還未達到設定值，就會對其進行冷卻後從出風口送出。

然而如果「迴風空間不足」，例如出風口前方有阻礙物或者是距離天花板太近的話，就會形成一個短循環或將出風口的冷空氣吸回，讓冷氣誤判室內已降溫，停止再送冷空氣，這時候就會影響冷房效果，等於開冷氣之後你完全感受不到涼意，但電量仍持續消耗。

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▲安裝冷氣必須保留適當的「迴風空間」，否則會影響冷氣誤判室內溫度，導致冷房效果不佳。（圖/台電粉絲團）
冷氣要怎麼安裝才正確？台電、專家認證最佳解

根據「哲居空間設計」官網就表示，室內機往下吹出冷風，這時熱風往上升，冷氣機藉由吸入的熱風來判斷空間溫度，這個過程就是迴風，然而在安裝冷氣時除了要避免會直接對人吹之外，冷氣要記得安裝在牆的長邊，這也跟迴風有關，安裝在牆的長邊，迴風的平均距離較短，相反的，安裝在短邊，造成迴風距離太長，冷氣機會判斷錯誤，造成遠端空間不夠涼，冷房效果有限。

台電也在臉書上曾經教導安裝冷氣的幾大原則，包括「不要把壁掛式室內機局部埋入天花板內或用木作包覆起來」、「與天花板、牆面間要保留一些空間」、「冷氣出風口的地方不要被擋住」、「出風口下方不要再擺放高櫃」等，趁著夏日正式來臨前，趕快檢查自家冷氣是否真的安裝妥當，千萬不要裝了變頻冷氣，還是變吃電怪獸的家電！

▲冷氣記得不能夠藏在「美美的設計裡頭」，否則會造成迴風空間不足，受限了冷氣冷房效果哦！（圖/台電粉絲團提供）
▲冷氣記得不能夠藏在「美美的設計裡頭」，否則會造成迴風空間不足，受限了冷氣冷房效果哦！（圖/台電粉絲團提供）

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